Ché, García ¿Qué hiciste? La selección Dominicana cayó ante Puerto Rico tras un gran juego y un pésimo final, el técnico argentino se cargó la culpa por inoperante.

Duele la derrota, por el rival, por las instancias de la competencia, pero más aún porque República Dominicana dominó prácticamente toda la segunda mitad, pero se “desinfló” y sucumbió ante Puerto Rico en el primer juego de la segunda fase de la Copa del Mundo 2023, en Filipinas.

Fueron detalles, es verdad, pero en estas instacias, esos detalles te dejan fuera de competencia. Muy inteligentemente Puerto Rico le ajustó la marca a Karl-Anthony Towns se hizo fuerte en el tramo final. Néstor “Che” García no supo reaccionar y el juego se le escurrió como agua entre los dedos. Nestor ¨Che¨ Garcia, dirigente del equipo nacional dominicano.

En declaraciones dónde se lo vió cabizbajo, el técnico argentino cargo con la mochila de la culpa y dejó a entrever que pudo haber hecho algo para que Dominicana se quedará con la victoria y no se animó a hacerlo.

Lo perdí yo, pero todavía no se lo cuento a los jugadores. Después que lo haga, voy a explicar. El juego te va hablando y por ahí el juego va a un lado y el otro. No hay nada ni nadie más importante que el juego. Se dio como se dio… Sentí que podía haber hecho cosas que no hice y me hago cargo. Mi equipo se ha hecho cargo de mí cuando tuve que ganar”, se lamentó.

Dominicana está obligada a vencer a Serbia si quiere seguir con vida en el Mundial 2023, el domingo, a las 8:00 de la mañana se juega una parada difícil contra el equipo balcánico y el técnico tendrá que dar vuelta la página rápidamente, no hay tiempo para lamentos, el domingo es una final.

El ‘Che’ no dió detalles de las modificaciones que pudo hacer y no hizo; de eso que “el juego le transmitió” y no se animó a cambiar, pero si manifiesto de la importancia del duelo del ante Serbia y la necesidad de dar enfocarse rápidamente en el domingo.

“Pude hacer muchas cosas, pero no las hice. Es mi culpa. No la de ellos. Los conozco. Vamos contra Serbia con todo lo que tenemos”

Todos los dominicanos estaremos frente al televisor alentando a los muchachos, comiéndonos las uñas, sudando, corriendo, defendiendo cada pelota con ellos, es indispensable que este tropezón no se convierta en caída, aún hay camino por recorrer y lo más importante, hay un gran equipo y un gran entrenador, a pear de que hoy se equivocó.