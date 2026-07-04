Chris Duarte apunta crecimiento y espera por Nicaragua El escolta de la Selección Dominicana analizó la ajustada derrota ante Estados Unidos en la Arena Banreservas. Destacó el respaldo de la fanaticada y aseguró que el grupo saldrá fortalecido de cara a la segunda ronda.

El dolor de haber tenido al gigante del baloncesto mundial contra las cuerdas no desestabilizó los cimientos de la Selección Dominicana de Baloncesto. Horas después del desgarrador revés por 82-81 frente a los Estados Unidos en la fastuosa e inaugural noche de la remozada Arena Banreservas, una de las principales armas de la artillería tricolor, el escolta Chris Duarte, dio la cara ante la prensa nacional para enviar un mensaje de tranquilidad, orgullo y estricto enfoque de cara al futuro inmediato del sueño mundialista hacia 2027.

Duarte, quien firmó una actuación de primerísimo nivel sobre el tabloncillo al registrar 17 puntos y 7 rebotes en 81 minutos de alta intensidad colectiva, se mostró sumamente agradecido por la atmósfera ensordecedora creada por los más de ocho mil fanáticos dominicanos que abarrotaron la “Media Naranja”. Lejos de lamentarse por el polémico desenlace o el triple definitivo de Torrey Craig en los segundos finales, el nativo de Puerto Plata prefirió resaltar la paridad absoluta que exhibió la escuadra quisqueyana ante los máximos exponentes del deporte ráfaga global. “El juego estaba para los dos. Cualquiera de las dos representaciones pudo haberse llevado el triunfo en esa última posesión, lo que demuestra la intensidad y el nivel competitivo en el que nos estamos codeando hoy en día”, expresó con serenidad el exNBA.

Un trampolín de aprendizaje para el proyecto tricolor

Para el talentoso jugador dominicano, el valor colateral de medirse de tú a tú ante una rotación plagada de jugadores de experiencia NBA y de la Euroliga —comandada por los 15 puntos de Mike James— trasciende el resultado adverso en la tabla de posiciones del Grupo A. Duarte afirmó con contundencia que este tipo de batallas con tintes dramáticos constituyen el combustible idóneo para terminar de pulir los engranajes tácticos diseñados por el dirigente argentino Néstor “Che” García.

“Este tipo de compromisos tan cerrados y físicos nos ayudan a mejorar de forma drástica, no solo en el plano individual como jugadores, sino en la química colectiva como selección nacional. Me siento profundamente orgulloso de lo mucho que ha crecido este equipo en los últimos años y del enorme talento joven que posee este grupo”, añadió Duarte, haciendo clara alusión al excelso nivel desplegado por compañeros como el base Andrés Feliz (24 puntos) y la solvencia de Jean Montero en la conducción del balón.

Borrón y cuenta nueva: Nicaragua en la mira del lunes

Sin tiempo para el letargo ni espacio para las distracciones, la delegación dominicana ya ha clausurado el expediente norteamericano para concentrar todas sus energías en el inicio de la segunda fase clasificatoria de la FIBA. Aunque Estados Unidos avanzó como líder solitario de la zona (4-1), el récord de 3-2 mantiene a la República Dominicana en una posición privilegiada y de total optimismo en la ruta hacia la Copa del Mundo.

Chris Duarte fue enfático al señalar que el chip competitivo del vestuario ha cambiado por completo y que la preparación física y mental ya está volcada hacia su próximo rival centroamericano. La Selección Dominicana saltará nuevamente a la cancha de la Arena Banreservas este lunes 6 de julio a las 8:00 de la noche para enfrentar a Nicaragua, en un compromiso donde la escuadra local buscará capitalizar la localía, sanar la herida del viernes y regalarle una victoria contundente a una fanaticada quisqueyana que ha demostrado estar totalmente entregada a la causa tricolor.