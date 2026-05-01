Chris Duarte y Tyson Pérez, nominados al mejor quinteto de la Basketball Champions League Los dos dominicanos del Unicaja figuran entre los 15 mejores aleros y ala-pívots de la temporada en la BCL, a una semana del inicio de la Final Four.

La Basketball Champions League comenzó a revelar este 1 de mayo los nominados al quinteto ideal de la temporada, y la República Dominicana tiene doble representación en la lista. Chris Duarte y Tyson Pérez, los dos dominicanos que visten la camiseta del Unicaja de Málaga, fueron incluidos entre los 15 mejores jugadores en la posición de forward —que abarca tanto el alero como el ala-pívot— de toda la campaña.

Dos dominicanos en la élite europea

La nominación llega en un momento especial: falta apenas una semana para el inicio de la Final Four, la instancia definitiva del torneo continental, donde se conocerá el quinteto ideal completo de la temporada.

Tyson Pérez, ala-pívot, se ganó su lugar en la lista a pesar de haberse perdido varios encuentros por lesión. En sus ocho partidos disputados, el dominicano promedió 9,5 puntos, 6,5 rebotes y 14,4 de valoración, números que hablan de su impacto cuando está disponible en la cancha.

Su compatriota Chris Duarte, alero, completó el dúo tricolor con cifras muy similares: 9,5 puntos, 3 rebotes, 1,9 asistencias y 9,8 de valoración por partido. Una producción consistente que lo consolidó como uno de los forwards más destacados del torneo en esta campaña.

Una lista de quince, con dos banderas dominicanas

El listado completo de nominados en la posición de forward lo integran: Justin Bean y J’Wan Roberts (Alba Berlín); Nicolas Brussino y Pierre Pelos (Gran Canaria); James Palmer y Fabian White (Galatasaray); Jack White (Mersin); Jaromir Bohacik (Nymburk); Zac Cuthbertson (Elan); David DiLeo (Le Mans Sarthe); Damien Jefferson (Karditsa Iaponiki); Jarrod Uthoff (Pallacanestro) y RaiQuan Gray (AEK).

En ese grupo de figuras de toda Europa, Duarte y Pérez son los únicos representantes dominicanos, y también los únicos compañeros de equipo nominados en esta posición.

El voto es del público

La organización de la BCL habilitó las votaciones de forma abierta al público a través de su sitio web oficial. Los aficionados tienen la posibilidad de influir directamente en la conformación del quinteto ideal, lo que convierte esta nominación en también una oportunidad para que la afición dominicana y los seguidores del Unicaja hagan sentir su voz.

Con dos de sus jugadores en la pelea por el reconocimiento individual más importante del torneo, el Unicaja de Málaga se posiciona no solo como protagonista colectivo de la BCL, sino también como semillero de talento caribeño en el baloncesto europeo de élite.