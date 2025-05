Cleveland en caída libre: los Cavaliers naufragan ante Indiana y tocan fondo en los playoffs Una noche que lo cambió todo.

12/05/2025 · 08:32 AM

La aplastante derrota en el Juego 4 ante los Pacers dejó a Cleveland al borde de la eliminación y expuso grietas profundas en la estructura del equipo. Con Donovan Mitchell lesionado y el ánimo por el suelo, el futuro inmediato de los Cavs luce sombrío.

La temporada de los Cleveland Cavaliers podría haberse definido en los 48 minutos del Juego 4 frente a los Indiana Pacers. Y no fue una definición feliz. La derrota por 129-109 en Indianápolis no solo significó caer 3-1 en la serie de Semifinales del Este, sino que representó el colapso absoluto de un equipo que había sido considerado contendiente real en la Conferencia. A la humillación colectiva se sumó la peor noticia posible: la lesión de Donovan Mitchell, el líder espiritual y ofensivo de los Cavs, quien no regresó tras el entretiempo debido a un problema en el tobillo izquierdo.

Un equipo desorientado y sin respuestas

Desde el salto inicial, el equipo dirigido por Kenny Atkinson se vio desbordado. Indiana comenzó con un parcial de 5-0 y nunca miró hacia atrás. El 38-23 del primer cuarto fue un anticipo de lo que estaba por venir, con Cleveland completamente desconectado tanto en defensa como en ataque, incapaz de detener la circulación de balón de los Pacers ni de encontrar fluidez ofensiva. La impotencia fue palpable.

Un altercado entre Bennedict Mathurin y De’Andre Hunter terminó con la expulsión del jugador de Indiana, pero ni siquiera ese momento de tensión despertó a los Cavaliers. Al contrario, los Pacers usaron el incidente como gasolina. Obi Toppin emergió desde el banco para dinamitar el segundo cuarto, en el que Indiana arrasó con un parcial de 42-16. Al descanso, el marcador reflejaba un insólito 80-39: una desventaja histórica que igualó la mayor diferencia en un medio tiempo en los playoffs de la NBA.

Sin Mitchell y sin alma

El mazazo definitivo llegó cuando se confirmó que Donovan Mitchell no volvería al juego tras lesionarse durante los ejercicios de calentamiento del segundo tiempo. Venía arrastrando una distensión en la pantorrilla y, tras probar en la entrada en calor, no pudo continuar. En apenas 20 minutos de acción, sumó 12 puntos con 3 de 11 en tiros de campo.

Sin su estrella en cancha y sin reacción anímica, los Cavaliers se convirtieron en un espectador más del show de los Pacers. El equipo nunca logró bajar la diferencia a menos de 20 puntos, y Atkinson optó por enviar a los suplentes cuando aún restaba un cuarto por disputarse. El público local, envalentonado, empezó a corear “We want Boston”, anticipando el próximo cruce en la Final del Este.

El naufragio colectivo de Cleveland

Ninguna figura de Cleveland dio la cara. Evan Mobley, el flamante Jugador Defensivo del Año, apenas anotó 10 puntos. Jarrett Allen fue irrelevante con 2 puntos y 2 rebotes en 20 minutos. Darius Garland fue el máximo anotador con 21 unidades, pero sus cifras llegaron cuando el partido ya estaba decidido.

Indiana, en contraste, mostró todo lo que Cleveland no pudo ofrecer: cohesión, energía, inteligencia táctica. Pascal Siakam lideró con 21 puntos (9 de 10 en tiros), Toppin y Myles Turner aportaron 20 cada uno, y Tyrese Haliburton manejó los tiempos con una serenidad de veterano. La banca de los Pacers mantuvo el ritmo y la intensidad, sin fisuras.

Más que una derrota: un síntoma de crisis

El 3-1 en la serie no es solo una diferencia numérica. Es el reflejo de una serie de errores que comienzan desde la planificación y bajan hasta la ejecución en cancha. Cleveland fue superado física, emocional y tácticamente. Lo que alguna vez pareció un recorrido prometedor hacia una posible final de conferencia se convirtió en una pesadilla.

Mitchell está en duda para el crucial Juego 5, que se disputará en Cleveland. Pero incluso con él en cancha, será necesario un cambio de mentalidad drástico para evitar lo que parece inevitable. Los Cavs necesitan más que talento: necesitan espíritu, urgencia y liderazgo. Y nada de eso se vio en Indianápolis.

¿Y ahora qué?

El Juego 5 será decisivo no solo para la continuidad de la temporada, sino también para el futuro del proyecto en Cleveland. ¿Qué tan profunda es la herida? ¿Puede Atkinson revertir la narrativa en tiempo récord? ¿Podrán Mobley, Garland y Allen dar un paso al frente si Mitchell no está? Son preguntas que deben responderse de inmediato, porque de lo contrario, esta serie se cerrará con un lamento, no con una pelea.