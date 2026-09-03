Cómo canjear códigos activos para MyTEAM y MyCAREER NBA 2K27 Guía de Locker Codes en NBA 2K27: Descubre la lista actualizada de códigos de vestuario para desbloquear recompensas exclusivas, paquetes de cartas y ventajas dentro del simulador de baloncesto.

Con el lanzamiento de NBA 2K27, los códigos de vestuario (Locker Codes) regresan como uno de los recursos más valiosos para la comunidad de jugadores. Al igual que en las ediciones anteriores de la saga, estas claves alfanuméricas son liberadas de manera periódica y aleatoria a lo largo de la temporada por parte de 2K Sports, otorgando acceso a recompensas gratuitas tanto en la modalidad de cartas coleccionables MyTEAM como en la carrera individual MyCAREER.

Dado que la gran mayoría de estos códigos cuenta con una vigencia temporal limitada y pueden expirar sin previo aviso, conocer con exactitud qué claves están disponibles y en qué menús canjearlas resulta indispensable para maximizar la progresión dentro de la duela virtual.

Códigos de vestuario activos y recompensas en NBA 2K27

Código Activo Recompensa Otorgada Modalidad Principal Estatus MYTEAM-TRAINING-HUB Series 1 Deluxe Pack MyTEAM Activo

Nota: La lista de códigos expirados permanece abierta para registrar aquellas promociones que cumplan su fecha límite de canje.

Una buena práctica para no perder ninguna recompensa consiste en revisar la disponibilidad de nuevos códigos cada vez que se inicie sesión en el videojuego, ya que las campañas promocionales suelen renovarse con frecuencia.

Paso a paso: Cómo canjear los Locker Codes según el modo de juego

El proceso de canje dentro de NBA 2K27 es rápido y directo, variando ligeramente según el apartado en el que se encuentre el usuario:

Desde el menú de MyTEAM:

Ingresa a la pestaña principal de MyTEAM .

. Dirígete a la sección del Mercado ( Market ).

( ). Desplázate hacia abajo hasta seleccionar la opción Locker Codes e introduce la clave.

Desde el menú de MyCAREER:

Durante la partida en MyCAREER , presiona pausa para acceder a la configuración.

, presiona pausa para acceder a la configuración. Entra en el menú de Opciones / Salir ( Options/Quit ).

( ). Desciende hacia la parte inferior hasta ubicar el submenú de Locker Codes y confirma el código.

Novedades clave: progresión cruzada, “Fire & Concrete” y Eras históricas

La entrega de NBA 2K27 incorpora un sistema de progresión cruzada, lo que significa que los avances y niveles de temporada se comparten y permiten desbloquear recompensas tanto para MyTEAM como para MyCAREER sin importar cuál de las dos modalidades se juegue con mayor frecuencia.

En el plano narrativo, MyCAREER estrena una historia inédita titulada “Fire & Concrete”, permitiendo además que los usuarios inicien su trayectoria profesional en cualquiera de las Eras históricas disponibles en MyNBA. A esto se suma la inclusión de un modo cooperativo, que posibilita disputar la carrera del jugador en compañía de un amigo en línea.

Para optimizar el rendimiento y obtener moneda virtual (VC) y beneficios adicionales, se recomienda utilizar la herramienta de escaneo facial en MyCAREER y sintonizar semanalmente los episodios de 2KTV dentro del juego.