Conoce al nuevo Karl-Anthony Towns La joya de Barcelona que llega a Duke con aires de NBA All-Star.

¡Duke lo hizo otra vez! Primicia del nuevo “monstruo” que llega a Durham. Jon Scheyer acaba de dar un golpe sobre la mesa en el reclutamiento y el nombre que todos deben aprenderse es Joaquim Boumtje Boumtje. Si el nombre les parece fuerte, esperen a ver las comparaciones que le están haciendo.

Joaquim Boumtje Boumtje, hijo de un ex-NBA, se une a los Blue Devils. Los expertos dicen que su talento recuerda al de Karl-Anthony Towns por su habilidad para tirar, pasar y su gran movilidad.

Duke acaba de asegurar al fenómeno Joaquim Boumtje Boumtje, un prospecto que ha estado puliendo su talento en las categorías inferiores del FC Barcelona en España. Según Jeff Goodman de The Field of 68, las comparaciones con Karl-Anthony Towns no se han hecho esperar.

¿Por qué compararlo con Towns?

Aunque todavía le falta ganar masa muscular, el parecido está en las “herramientas”:

Habilidad de pase: Una visión de juego rara para alguien de su estatura.

Tiro exterior: Puede castigar desde la larga distancia, tal como lo hace la estrella dominicana de los Knicks.

Versatilidad: Duke planea usarlo como un ala-pívot (el “4”) moderno, aprovechando su increíble envergadura y fluidez en la duela.

El plan maestro de Duke

Lo más interesante de este reclutamiento es que, debido a las reglas de edad, Joaquim no podrá saltar a la NBA tras su primer año. Esto significa que los Blue Devils tendrán a esta joya por al menos dos temporadas. La idea del cuerpo técnico es que en el primer año aprenda el sistema y en el segundo se convierta en la estrella indiscutible del equipo y posible elección de lotería en el Draft.

Sangre de NBA en las venas

El talento no es casualidad. Joaquim es hijo de Ruben Boumtje Boumtje, quien fuera seleccionado en el Draft de 2001 por los Portland Trail Blazers. Esa genética de atleta profesional, sumada a la escuela europea del Barça, lo convierten en uno de los jugadores más técnicos de su generación.

Una clase de reclutamiento de “otro nivel”

Con la firma de Boumtje Boumtje, Duke consolida la que ya es una de las tres mejores clases de 2026 en todo Estados Unidos, uniéndose a:

Deron Rippey Jr. (5 estrellas)

Bryson Howard (5 estrellas)

Cameron Williams (5 estrellas)

Maxime Meyer (4 estrellas)

¿Ustedes creen que Joaquim podrá llenar los zapatos de alguien como Karl-Anthony Towns en el baloncesto universitario? ¿Es Duke el destino perfecto para desarrollar a un jugador con formación europea?