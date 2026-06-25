En una movida magistral de su Gerente General Sam Presti, el campeón de la NBA de 2025 seleccionó al pívot español de 2.21 metros en la posición número 12 del Draft 2026. La misión es clara: contrarrestar el dominio físico de Victor Wembanyama en la Conferencia Oeste.
El nacimiento de un “Stopper” generacional
La noche del Draft de la NBA 2026 dejó una narrativa espectacular de cara a la próxima temporada. Los Oklahoma City Thunder, actuales monarcas del 2025 y comandados por el dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander, sufrieron una dolorosa eliminación en las pasadas Finales de Conferencia a manos del “unicornio” francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama.
Para solucionar ese dolor de cabeza de 2.24 metros, OKC utilizó su Pick 12 para reclutar al pívot maño Aday Mara, quien viene de coronarse campeón de la NCAA y de ser elegido el Defensivo del Año del Big Ten con los Michigan Wolverines (donde formó una dupla histórica junto al dominicano Yaxel Lendeborg). De inmediato, las redes sociales y los analistas lo catalogaron como el definitivo “Anti-Wemby”.
“¿Ser el stopper de Wemby? Es algo que no es malo de oír”, reconoció Mara con una sonrisa en su rueda de prensa posterior al Draft. “Sé que va a tomar su tiempo y ajuste, pero estoy muy entusiasmado de jugar en la NBA y sé que voy a enfrentarme mucho contra él. Estoy listo para prepararme”.
Un perfil único: Altura, envergadura y visión de juego
A sus 21 años, Aday Mara se ha convertido en el cuarto jugador español mejor seleccionado en la historia del Draft de la NBA, solo por detrás de leyendas como Pau Gasol (Pick 3), Ricky Rubio (Pick 5) y Fran Vázquez (Pick 11).
Aunque su principal reto en la liga será la movilidad lateral para adaptarse al vertiginoso ritmo de la NBA, el aragonés ofrece un arsenal de élite:
Muralla defensiva: Sus 2.21 metros de estatura combinados con un tremendo instinto para el tapón (promedió actuaciones históricas de hasta 6 bloqueos en la NCAA).
IQ de élite y tiro exterior: A diferencia de los pívots tradicionales, Mara posee una visión de cancha excelsa para repartir asistencias desde el poste alto y ha comenzado a desarrollar un efectivo tiro de tres puntos.
El ecosistema perfecto para crecer sin presión
A pesar del cartel de “némesis de Wembanyama”, la gerencia de Oklahoma City planea llevar al novato español en un proceso de cocción lenta y sin presiones desmedidas. Con la presencia de Chet Holmgren incursionando en la posición de ala-pívot (‘4’) y la rotación interior que complementa Isaiah Hartenstein, Mara tendrá los minutos necesarios saliendo desde el banquillo para aclimatarse a la mejor liga del mundo.
Los Thunder han demostrado ser una de las mejores franquicias desarrollando talento joven a nivel global. Ahora, con el gigante de Zaragoza en sus filas, OKC añade la pieza que les faltaba para contrarrestar las Torres Gemelas de Texas y volver a reclamar el trono de la NBA.