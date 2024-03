Contienda inminente: New York Knicks contra Atlanta Hawks, un duelo en que todo puede pasar Mañana martes sucederá la batalla de Knicks vs Hawks, un enfrentamiento que promete ser bastante bueno.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se está acercando con cada segundo que pasa un encuentro que promete ser muy decente, una lucha que dará mucho de que hablar, así es ya se deben haber percatado se trata de la contienda de los equipos profesionales de baloncesto de nacionalidad estadounidense, los New York Knicks que tienen su sede principal en la ciudad de Nueva York y los Atlanta Hawks que tienen su base central en la ciudad de Atlanta, en Georgia; todos dirán muy probablemente que este combate no tiene nada de especial en comparación a otros, como suelen ser los enfrentamientos de Los Ángeles Lakers o de los Boston Celtics, pero aquí es donde les digo que cada enfrentamiento de la NBA (National Basketball Association) es importante ya que quien sabe quizás la agrupación ganadora de esta temporada 2024 salga de uno de estos, excepto quizás por el que peor se ha desempeñado, estamos hablando de ti Detroit Pistons.

Dejando ya las bromas es hora de ir al asunto principal, al punto clave pues bien ahora hablaremos sobre las posibilidades y factores que tienen cada agrupación para ganar, primero que nada ambos equipos tienen a sus baloncestistas estelares, por parte de los Knicks estos tienen al estadounidense, Jalen Marquis Brunson un impresionante jugador de baloncesto que cuenta con 1.88 metro de altura y cuenta con una edad de 27 años y que además marcó un porcentaje en anotaciones de 27.2, este es un esplendido atleta que muy probablemente no podrá participar en este y quizás en muchos de los siguiente debido a que se hizo una lesión recientemente, cosa la cual es un punto muy desfavorable para la escuadra proveniente de Nueva York ya que perdieron a su estelar en anotaciones y además de eso la falta de este desmoralizará al equipo; y por otro lado tenemos a los Hawks que cuentan con Rayford Trae Young un espectacular deportista que cuenta con una estatura de 1.85 metros y una de 25 años y que logró un porcentaje de 26.4 en marcar puntos y un 10.8 en asistencias, un destacado baloncestista muy versátil en el campo de juego.

Podemos observar que las probabilidades en esta ocasión están en contra de los New York Knicks por la falta de su jugador estrella, así que podemos decir que los chances de obtener la victoria están a favor de los Atlanta Hawks, no obstante no es bueno asegurar nada ya que nunca se sabe que puede pasar.