Si usted es de los que pensaba que los Houston Rockets iban a dar la sorpresa este año, prepárese un té de tilo porque la cosa está color de hormiga brava. Los Rockets están en un hoyo profundo, perdiendo 0-3 ante unos Los Angeles Lakers que no creen en nadie, y la única esperanza de evitar la vergüenza de la barrida tiene nombre y apellido: Kevin Durant.
El coach Ime Udoka soltó la sopa este sábado sobre el estado de salud de Durant, quien se ha perdido dos de los tres juegos de la serie por una lesión en el tobillo. Según Udoka, “Durantula” está recibiendo tratamiento intensivo día y noche, incluyendo sesiones en una trotadora bajo el agua. ¡Señores, lo tienen como en un spa de la NASA para ver si el tobillo aguanta el trote del Juego 4!
¿Bulto o realidad? El vacío que deja KD
La ausencia de Durant se ha sentido más que un apagón en medio de un juego de las Águilas. Sin su mejor anotador, los Rockets han tenido que pedirle milagros a los muchachos: Alperen Sengun se volvió loco en el Juego 3 con un partidazo de 33 puntos y 16 rebotes, y el novato Amen Thompson le siguió el ritmo con 26. ¡Pero no fue suficiente!
Los Lakers, con ese “flow” de veteranos, dominaron en puntería (48% de campo contra un anémico 41% de Houston) y en movimiento de balón. Mientras LeBron y compañía repartían 28 asistencias, los Rockets se veían más perdidos que un ciego en un tiroteo, lanzando apenas para un 28% desde la línea de tres. ¡Así no se gana ni en la cancha del barrio!
Juego 4: Vida o Muerte este domingo
El partido de este domingo (9:30 PM hora dominicana) es la última oportunidad para Houston. Si Durant no juega, o si juega “macado”, los Lakers van a sacar la escoba y van a mandar a los Rockets de vacaciones antes de tiempo. La gerencia y Udoka saben que sin KD, la ofensiva de Houston es como un carro sin gasolina en plena subida.
En los colmadones ya se armó el debate: ¿Vale la pena arriesgar el futuro de Durant por un juego que parece perdido, o es mejor aceptar la barrida con dignidad?
¿Usted cree que Kevin Durant pueda salir de esa piscina y evitar que los Lakers les pasen el rolo, o ya la suerte está echada para Houston? ¡Saquen su bandera, armen el coro y opinen, que este domingo se define todo!