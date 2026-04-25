¡Contra la pared! Ime Udoka suelta la última hora sobre Kevin Durant ante el “juidero” de los Lakers ¡Escándalo en Houston! Con la serie 0-3 y el agua al cuello, los Rockets rezan por el milagro de "KD". Udoka revela que Durant está en tratamiento las 24 horas para salvarse de la barrida. ¿Podrá la leyenda salir del agua a tiempo o LeBron y los Lakers les darán el "fuetazo" final?