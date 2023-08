¿Cuáles jugadores de la NBA han acumulado más derrotas en playoffs en toda su carrera? Sólo hay un jugador en la historia de la NBA con 100 derrotas en playoffs

La mayoría de las veces, los jugadores de la NBA son celebrados y puestos en un pedestal debido a las grandes cosas que han logrado en sus carreras en la NBA. Es raro ver un trabajo dedicado a estos jugadores y sus carencias o pérdidas.

Ahora bien, para ser claros, para estar en esta lista, un jugador tendrá que haber hecho una cantidad extraordinaria de apariciones en los playoffs y haber tenido cierto éxito también en ese nivel. Si un jugador perdiera todos los partidos en los que participó durante los playoffs de la NBA, ni siquiera tocaría la superficie de esta lista.

Hablaremos menos de las victorias y mucho más de las veces que estos jugadores no lograron llevar a su equipo a la victoria. Por supuesto, se necesita y se proporciona contexto en cada una de estas situaciones, pero eso no quita el hecho de que los jugadores a continuación han perdido más que cualquier otro en lo que respecta a los playoffs de la NBA.

Hay cinco ex MVP de las Finales que se ubican dentro del top 10 de derrotas en playoffs en la historia de la NBA y cinco ex miembros de Los Ángeles Lakers que se ubican dentro del top 10 en derrotas en playoffs en su carrera.

Estos son los jugadores de la NBA con más derrotas en playoffs de todos los tiempos en orden ascendente.

Al Horford – 85 derrotas en playoffs

Al Horford fue la tercera selección general de los Atlanta Hawks en el Draft de la NBA de 2007. Durante las últimas 16 temporadas, Horford ha tenido una presencia de élite con los Hawks, Sixers, Thunder y Celtics. Ha formado parte de cinco equipos All-Star, así como una selección para cada uno de los equipos All-NBA y All-Defensive. A lo largo de su carrera, ha promediado 13,4 puntos, 8,1 rebotes y 1,2 tapones por partido.

Durante su tiempo con esos cuatro equipos, Horford ha disputado un total de 14 apariciones en playoffs. Cuatro de esos viajes fueron interrumpidos en la primera ronda de los playoffs, mientras que cinco se quedarían cortos en las Semifinales de Conferencia. Solo ha hecho un viaje a las Finales de la NBA con los Celtics en 2022, una seria derrota ante los Golden State Warriors como miembro de los Celtics en 2022.

En sus 85 derrotas en los playoffs, Horford promedió sólo 12,5 puntos por partido, 8,2 rebotes por partido y 1,3 tapones por partido con un 49,5% de tiros de campo. Por mucho que un jugador pueda ayudar a un equipo a ganar en una serie de playoffs, también puede no cumplir con las expectativas y tener un desempeño inferior cuando su equipo más lo necesita. Para Horford, un récord general de playoffs de 82-85 muestra una falta de éxito real en la postemporada, lo que puede atribuirse a un patrón en su carrera.

Kobe Bryant – 85 derrotas en playoffs

Aparte de los ávidos enemigos de Kobe Bryant , por alguna razón, nadie va a cuestionar la grandeza de Kobe Bryant y lo que significó para cinco equipos campeones de la NBA a lo largo de 20 temporadas en la NBA. Nadie puede quitarle nada de lo que logró debido al hecho de que perdió 85 juegos en los playoffs, especialmente cuando te das cuenta de que su récord general en la postemporada es 135-85, la friolera de 50 juegos por encima de .500.

Eso no quiere decir que Bryant no haya tenido malas actuaciones en derrotas en los playoffs. Está el infame trabajo que desapareció contra los Detroit Pistons en las Finales de la NBA de 2004, y las siete veces que no logró que su equipo pasara de la segunda ronda. Por supuesto, todo está perdonado considerando lo difícil que es ganar un campeonato de la NBA y Bryant ayudó a conseguir cinco de ellos en su carrera.

En las 85 derrotas que sufrió Bryant en los playoffs de la NBA, todavía se desempeñó a un nivel de élite. Promedió 25,6 puntos, 5,1 rebotes, 4,7 asistencias y 1,4 robos por partido en esos partidos mientras lanzaba un 44,8% desde el campo en general y un 33,1% desde tres. Simplemente no fue suficiente para llevar a los Lakers a la victoria en esos días.

Shaquille O’Neal – 87 derrotas en playoffs

En su apogeo, Shaquille O’Neal es considerado el jugador más dominante en la historia de la NBA. Mientras ayudó a los Lakers a convertirse en el tercer equipo en la historia en lograr tres títulos como campeones de la NBA, O’Neal se llevó a casa los tres premios MVP de las Finales y se llevaría a casa un cuarto título de la NBA en 2006 con el Miami Heat.

Por supuesto, con esas victorias y triunfos, también vinieron muchas derrotas y actuaciones mediocres. Estaba la barrida a manos de los Rockets en las Finales de la NBA de 1995 y otra a manos de los Bulls en las Finales de Conferencia de 1996. Estaba su mala actuación ante Detroit en las Finales de la NBA de 2004 así como las cuatro veces sus equipos fueron eliminados en la primera ronda.

Sin embargo, si bien fue dominante en las victorias, también fue bastante bueno en las derrotas. En 216 partidos de playoffs en su carrera, O’Neal registraría un récord de 129-87 con un promedio de 24,3 puntos, 11,6 rebotes y 2,1 en sus 87 derrotas en playoffs. Cualquier entrenador o gerente general lógico aceptaría con gusto esas 87 derrotas a cambio de los cuatro títulos de la NBA que ayudó a conseguir, especialmente los tres de los que fue directamente responsable en su carrera.

Robert Horry – 89 derrotas en playoffs

Robert Horry fue un contribuyente clave a siete campeonatos de la NBA en su carrera en la NBA, lo que lo convirtió en uno de los jugadores con más victorias en la historia de la NBA. Cuando avanzas y ganas siete títulos de la NBA, es probable que haya muchos juegos que no salgan como quieres. Horry dejó una huella en los playoffs de la NBA con canastas clave y triples al sonar la chicharra mientras ganaba dos campeonatos con los Rockets en 1994 y 1994, tres veces con los Lakers entre 2000 y 2002, y ganó dos más con los Spurs en 2003 y 2003. 2005.

El récord general de playoffs de Horry sería 155-89, lo que significa que posee un porcentaje de victorias del 57,4%. Yo diría que cualquier valor por encima de .500 es muy bueno para los playoffs de la NBA. Si bien nunca fue un gran anotador o defensor de todos los tiempos, Horry siempre aparecía en los momentos eran los más importantes. En sus 89 derrotas en los playoffs, Horry promediaría 7,9 puntos y 5,6 rebotes por partido, pero bueno, siete campeonatos de la NBA ciertamente pueden borrar rápidamente los malos momentos de la memoria.

Tony Parker – 89 derrotas en playoffs

Nunca se puede subestimar el papel que Tony Parker jugó en cuatro campeonatos diferentes de la NBA para los San Antonio Spurs a lo largo de su carrera. Parker era un armador metódico y paciente que atacaba sin miedo el aro y mejoraba el juego de los cuatro jugadores que compartían la cancha con él en un momento dado.

Como miembro de la dinastía de los Spurs durante el apogeo de su éxito, Parker se llevaría a casa el premio MVP de las Finales en 2007 y ayudaría a llevar a los Spurs a cinco series diferentes de Finales de la NBA. Su récord general en los playoffs de la NBA fue 137-89, lo que le dio un porcentaje de victorias del 64,9% en los playoffs de su carrera. En los 89 partidos que perdió, Parker promedió alrededor de sus habituales 17,9 puntos y 5,1 asistencias por partido.

Me resulta extremadamente difícil penalizar a alguien por 89 derrotas cuando gana casi el 65,0% de sus partidos de playoffs, pero soy sólo yo.

John Stockton – 93 derrotas en playoffs

Sólo cinco jugadores en la historia de la NBA han sufrido 90 o más derrotas en playoffs en sus carreras. El primero de estos jugadores es uno de los mejores bases de la historia de la NBA, John Stockton . Como parte del Utah Jazz, Stockton formó un dúo ofensivo de élite con el delantero Karl Malone. Juntos, el dúo hizo historia como uno de los dúos de pick-and-roll más prolíficos en la historia de la NBA y avanzaron a dos finales de la NBA diferentes en sus carreras.

Pase lo que pase, Stockton y el Jazz siempre se desmoronaron antes de poder capturar ese elusivo campeonato de la NBA. En general, Stockton tuvo marca de 89-93 en los playoffs, lo que lo convierte en uno de los dos jugadores en esta lista con un récord de playoffs que cae por debajo de .500. Incluso como uno de los mejores armadores de todos los tiempos, Stockton no pudo recorrer un camino difícil en la Conferencia Oeste ni superar a los Bulls liderados por Michael Jordan en las Finales de la NBA.

En sus 93 derrotas en los playoffs, Stockton promedió 13,4 puntos, 10,1 asistencias y 1,9 robos por partido lanzando un 47,3% desde el campo. Por muy consumado que sea un jugador, el legado de Stockton siempre se verá empañado por su desempeño y el de sus equipos en los playoffs de la NBA.

Tim Duncan – 94 derrotas en playoffs

Tim Duncan puede ocupar el cuarto lugar de todos los tiempos con 94 derrotas en playoffs en su carrera, pero ¿realmente crees que eso significa mucho para el mejor ala-pívot de la historia de la NBA ? Duncan fue directamente responsable de que los Spurs se convirtieran en una de las franquicias más ganadoras en la historia de la NBA con cinco títulos y también tres premios MVP de las Finales. En su carrera en los playoffs, Duncan fue tan dominante como cualquier otro jugador en el escenario más importante del juego, con marca de 5-1 en las Finales de la NBA en su carrera.

En los playoffs en general, Duncan registraría un récord de 157-94, lo que le otorga un porcentaje de victorias del 59,8% en su carrera. Duncan venció a algunos de los oponentes más difíciles durante este tiempo, incluidos los Lakers liderados por Kobe y Shaq, los Dallas Mavericks liderados por Dirk Nowitzki, el Miami Heat con LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, y muchos más equipos legendarios.

Las 94 derrotas de Duncan en playoffs son un pequeño bache en el camino que fue su carrera en la NBA. Terminó como uno de los jugadores de la NBA más exitosos de la historia y es ampliamente considerado como uno de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos. Al agregar contexto a sus derrotas, el panorama más amplio supera por completo todas y cada una de sus deficiencias en los playoffs de la NBA.

Karl Malone – 95 derrotas en playoffs

Ahora bien, aquí es donde se vuelve complicado juzgar la carrera de un jugador. Karl Malone es la otra mitad del dúo de Utah Jazz que estableció numerosos récords e iluminó los marcadores durante las décadas de 1980 y 1990. Malone también anotó la tercera mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA y es dos veces MVP de la liga. Desafortunadamente, nada de eso conduciría jamás a un campeonato de la NBA a pesar de que tuvo tres oportunidades diferentes en las Finales de la NBA y fracasó.

A Malone a menudo se le critica por no poder superar nunca el proverbial obstáculo del campeonato, ya que la mayoría de los jugadores no logran ganar un campeonato de la NBA. Su récord general en los playoffs sería 98-95 en su carrera y sus últimas cuatro derrotas se produjeron en las Finales de la NBA de 2004 contra los Detroit Pistons. En esas derrotas, Malone promedió 24,7 puntos, 10,7 rebotes y 1,3 robos por partido. ¿Son esas cifras suficientes para excusar el resultado final? Muchos no lo creen.

Derek Fisher – 98 derrotas en playoffs

Cuando se trata de los playoffs de la NBA, ningún jugador dio un paso al frente y jugó más grande que su papel con más frecuencia que Derek Fisher. Durante su carrera de 18 años, Fisher se convertiría en cinco veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers como titular y desde la banca en un papel menor. Fisher tenía una habilidad especial para acertar tiros improbables y oportunos al final de los juegos que extendían o terminaban juegos.

Como un héroe improbable, Fisher se convirtió en uno de los mejores Lakers de todos los tiempos con un récord general de playoffs de 161-98, lo que le dio un porcentaje de victorias en playoffs del 60,8%. Aunque no era Kobe Bryant ni Shaquille O’Neal, el papel de Fisher en el éxito de su equipo es algo que los fanáticos de los Laker o cualquiera que lo haya visto jugar nunca olvidarán. El hecho de que haya sufrido 98 derrotas en los playoffs no será lo que lo recordará a medida que pasen los años y recordemos lo que significó para cinco campeonatos diferentes de la NBA.

LeBron James – 100 derrotas en playoffs

No hay ningún jugador en la historia de la NBA que sea más ridiculizado o examinado por sus fracasos en los playoffs que LeBron James . Ni siquiera podemos llamarlos fracasos considerando que más de la mitad de sus derrotas se produjeron en las Finales de la NBA y llegar allí es sorprendente en sí mismo. A pesar de ser cuatro veces campeón de la NBA y MVP de las Finales con tres franquicias diferentes, todavía hay un gran grupo de personas que desean desacreditar sus logros.

Se sabe que James toma una alineación inferior al promedio y la convierte en contendientes al título solo por su presencia en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. Se ha enfrentado a algunos de los equipos más imparables de la historia de la NBA y se mantuvo a diez dedos de los pies hasta que sonó el pitido final. El récord general de James en la competencia de playoffs es 182-100, lo que le da un porcentaje de victorias del 54,9% en juegos de playoffs.

Entonces, ¿quieren decir que un jugador que tiene 10 apariciones en finales y un récord superior a .500 en los playoffs merece más críticas que cualquier otra persona en esta lista? No nos parece. Además, echemos un vistazo a sus números durante esas 100 derrotas en playoffs. Ha obtenido mejores números que nadie en esta lista con 28,5 puntos, 9,0 rebotes, 7,2 asistencias, 1,7 robos y 1,0 tapones por partido en esas derrotas. El hecho es que el increíble currículum de James en los playoffs, junto con los esfuerzos que ha realizado, es algo que debe honrarse y celebrarse en lugar de usarse para tratar de manchar su legado.