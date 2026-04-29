¿Cuándo vuelve Luka? El plan de los Lakers para recuperar a su estrella ante el Thunder Los Lakers están a ley de un triunfo para avanzar a las semifinales, pero la gran pregunta en las calles de Los Ángeles y República Dominicana es la misma: ¿Cuándo regresa Luka Doncic? Con el "Rey" LeBron cargando el equipo y Austin Reaves de vuelta, el panorama para enfrentar al campeón Oklahoma City empieza a aclararse. Aquí te contamos lo que se filtra desde el vestuario sobre el retorno del "Niño Maravilla".

La baja de Luka Doncic por una distensión en el isquiotibial izquierdo (Grado 2) fue un balde de agua fría al final de la temporada regular. Sin embargo, con los Lakers liderando 3-1 la serie ante los Rockets y listos para cerrar el duelo este miércoles, el optimismo ha empezado a crecer. Según reportes de Brett Siegel (ClutchPoints) y Shams Charania (ESPN), el regreso de Luka no es una cuestión de “si volverá”, sino de “cuándo”.

El calendario del retorno: Paciencia y fe

Mañana se cumplen cuatro semanas desde la lesión de Luka, entrando oficialmente en el periodo de recuperación estimado (4 a 6 semanas). Esto es lo que sabemos sobre su proceso:

Estado actual: Doncic aún no realiza actividades de uno contra uno. Se le ha visto haciendo trabajos individuales ligeros y tiro, pero sin contacto.

Próximo gran paso: Se espera que para finales de la próxima semana (pasando la marca de los 5 días de mayo), Luka sea integrado a prácticas con contacto y simulacros de juego.

¿Se pierde el inicio ante OKC? Sí. Las fuentes confirman que, si los Lakers avanzan, Doncic no estará disponible para los Juegos 1 y 2 en Oklahoma City.

La meta realista: El equipo apunta a los Juegos 3 o 4 en Los Ángeles (alrededor del 7 de mayo) como la ventana más temprana para su regreso, aunque dependerá de cómo responda su cuerpo a la intensidad de los entrenamientos la próxima semana.

Austin Reaves: El refuerzo inmediato

A diferencia de Luka, las noticias con Austin Reaves son excelentes. Tras recuperarse de una distensión en el oblicuo, Reaves está listo para debutar en estos Playoffs este miércoles en el Juego 5 contra Houston. Su regreso le quitará un peso inmenso a LeBron James, quien ha tenido que hacer de todo para mantener el barco a flote.

Sobreviviendo sin la estrella

Lo increíble de estos Lakers es cómo han dominado a los Rockets sin sus dos principales escoltas. La clave ha sido el paso al frente de los veteranos:

Marcus Smart: Se ha convertido en una pesadilla defensiva, promediando 17.5 puntos y 3.5 robos en la serie. Luke Kennard: Está tirando un impresionante 45% desde la línea de tres, castigando cada espacio que le dejan. El “Rey” eterno: LeBron James ha controlado el ritmo del juego, permitiendo que el equipo lance para un colectivo 40.8% en triples.

¿Cree usted que los Lakers pueden aguantarle el pulso al campeón Oklahoma City los primeros dos juegos sin Luka, o el regreso de Doncic es obligatorio desde el primer día para tener una oportunidad?