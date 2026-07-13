Darryn Peterson brilla en la Summer League con la mentalidad de Kobe Bryant La segunda selección global del Draft de la NBA, elegido por el Utah Jazz, promedia 26.5 puntos por partido y emula el espíritu de su gran ídolo en ambos costados de la duela.

Las canchas de Salt Lake City y Las Vegas han sido el escenario perfecto para que el talento joven de la liga empiece a plasmar su fisonomía de cara a la temporada regular. En el centro del huracán mediático se encuentra el escolta de 6 pies y 10 pulgadas de estatura, Darryn Peterson, seleccionado en el segundo puesto del pasado Draft por el Utah Jazz, quien está firmando una planilla estadística sencillamente histórica para un debutante.

A través de sus primeros cuatro compromisos de preparación en el verano norteamericano, Peterson exhibe una línea contable impresionante al promediar 26.5 puntos, 7.0 asistencias y 3.5 rebotes por encuentro, liderando la rotación ofensiva de su equipo con una madurez impropia para su edad.

El desglose lineal de sus apariciones en la duela detalla su tremenda consistencia anotadora:

4 de julio (vs. Atlanta Hawks): Destrozó la defensa perimetral con 28 puntos .

Destrozó la defensa perimetral con . 6 de julio (vs. Memphis Grizzlies): Firmó un doble-doble de alta fidelidad con 25 puntos y 12 rebotes .

Firmó un doble-doble de alta fidelidad con . 9 de julio (vs. Washington Wizards): Agregó 24 unidades a su cuenta personal.

Agregó a su cuenta personal. 12 de julio (vs. Los Angeles Clippers): Encestó 23 tantos con un control absoluto del ritmo de juego.

En el acumulado de estos cuatro desafíos, el novato del Jazz registra un sólido 52.8% de efectividad en tiros de campo y un letal 43.8% desde la línea de tres puntos, cifras que ratifican su puntería perimetral.

La respuesta que paralizó al paddock de la NBA

Más allá de sus registros contables en ataque, lo que realmente ha desatado los aplausos en el entorno de la liga es su compromiso defensivo. Al ser cuestionado de forma lineal por la prensa deportiva sobre cuál era su mentalidad al momento de custodiar la primera línea de presión en la pista, Peterson ejecutó un auténtico “mic drop” con una sola palabra de respuesta: “Kobe”.

El prospecto de Utah ha señalado en reiteradas ocasiones que el legendario “Black Mamba” es su máximo referente histórico, especialmente en la búsqueda de consolidarse como un jugador de impacto en ambos costados de la cancha (two-way player). Cabe recordar que Bryant, además de ser uno de los anotadores más temibles de todos los tiempos, acumuló en sus folios de carrera un total de 12 selecciones en el Quinteto Ideal Defensivo de la NBA (empatado en el segundo lugar de la historia), incluyendo nueve apariciones en el primer equipo.

Peterson posee las herramientas físicas idóneas para honrar ese legado. Gracias a su imponente envergadura y gran desplazamiento lateral, es capaz de cerrar las líneas de pase con asombrosa facilidad y defender de manera proactiva múltiples posiciones en el perímetro.

Cita en la duela esta noche

El Utah Jazz saltará nuevamente al tabloncillo de Las Vegas este lunes 13 de julio a las 10:00 de la noche (hora de la República Dominicana) para enfrentarse a los Bulls de Chicago. Será una nueva oportunidad de alta fidelidad para que la fanaticada criolla y los analistas sigan de cerca la evolución de un Peterson que parece destinado a escribir capítulos dorados en la NBA con el ADN competitivo de Kobe Bryant.