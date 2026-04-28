¿De héroe a villano? La amarga despedida de Jalen Green tras la barrida de los Suns ¡Del cielo al suelo en una semana! Jalen Green fue el "Rey del Play-In" con actuaciones que hicieron soñar a todo Phoenix, pero el Thunder se encargó de aterrizarlo de golpe.

Entre fallas desde la línea de tres y una defensa que dejó mucho que desear, la serie ante los campeones expuso todas las debilidades del escolta. ¿Es Green el futuro de los Suns o solo un jugador de momentos brillantes?

La temporada de los Suns de Phoenix llegó a su fin este lunes tras caer barridos (4-0) ante el Oklahoma City Thunder. Para Jalen Green, esta postemporada fue una montaña rusa de emociones que terminó de la peor manera posible: con un desempeño que recordó por qué los Rockets decidieron traspasarlo el año pasado.

El espejismo del Play-In

No hace mucho, Green era el hombre más querido en el desierto. Sus números en el torneo clasificatorio fueron, sencillamente, de otro planeta:

71 puntos totales en solo dos juegos (ante Portland y los Clippers).

Fue el motor que metió a unos Suns “sorpresa” en el cuadro principal de los Playoffs.

Sin embargo, al enfrentarse a la élite defensiva de OKC, la magia se desvaneció. En el Juego 4 definitivo, Green firmó una actuación para el olvido, lanzando un espantoso 1 de 10 desde la línea de tres puntos.

Las “verrugas” expuestas por el Thunder

La defensa del Thunder no solo lo limitó en anotación, sino que expuso las carencias que aún arrastra el joven de 24 años:

Ineficiencia: Solo en un partido de la serie logró lanzar por encima del 40% de campo. Cuidado del balón: Su relación de asistencias y pérdidas fue casi idéntica (1:1), algo inaceptable para un generador de juego en Playoffs. Defensa inexistente: Al otro lado de la cancha, Green no ofreció resistencia ante el vendaval ofensivo de Shai Gilgeous-Alexander y compañía.

Agradecido con el desierto

A pesar del sabor amargo de la derrota, Green se mostró optimista sobre su futuro en la organización. “Desde el momento en que puse un pie en el gimnasio, fue muy acogedor. No podrías pedir una mejor situación tras ser traspasado”, comentó el escolta, quien agradeció el apoyo de los fans durante sus lesiones esta campaña.

Los Suns ahora entran en un verano de reflexión. Con un equipo que superó las expectativas pero que se estrelló contra la realidad del campeón, la gran pregunta es si Jalen Green puede aprender estas lecciones y convertirse en el escudero que Phoenix necesita para dar el siguiente paso en 2027.

¿Cree usted que Jalen Green tiene lo necesario para ser la estrella de estos Suns, o Phoenix debería buscar a un veterano más consistente para acompañar a su núcleo joven?