La derrota en el Juego 1 ante Indiana no solo cortó el invicto de Cleveland en los Playoffs, sino que expuso fragilidades defensivas, lesiones clave y la fatiga de sus figuras, dejando dudas sobre su verdadero potencial de campeonato.

Los Cleveland Cavaliers abrieron la segunda ronda de los Playoffs 2025 con la esperanza de consolidarse como contendientes serios al título. Sin embargo, lo que ocurrió en el Rocket Mortgage FieldHouse fue un duro baño de realidad. La derrota por 121-112 ante los Indiana Pacers no solo arrebató la ventaja de localía, sino que puso en evidencia fallas estructurales en el sistema defensivo del equipo, además de un preocupante desgaste físico de sus principales figuras.

Desde el salto inicial, fue evidente que el rival ya no era el mismo Heat que los Cavs despacharon sin mayor resistencia en la primera ronda. Indiana impuso su ritmo, desarmó la defensa de Cleveland y expuso con crudeza cada error y cada rotación tardía. La maquinaria ofensiva liderada por Tyrese Haliburton encontró grietas donde parecía haber fortalezas, y lo que una semana atrás era un conjunto defensivo dominante, lució confundido y vulnerable.

Indiana impone su ley

“Nos superaron. Hay que darles crédito, así de simple”, reconoció con franqueza el entrenador Kenny Atkinson tras el partido. La claridad del diagnóstico no suaviza el golpe: Cleveland fue incapaz de controlar el ritmo ni de reaccionar a tiempo a la estrategia de los Pacers, quienes explotaron cada sobreayuda defensiva y aprovecharon el sistema de cinco abiertos con una efectividad quirúrgica.

Haliburton, con 22 puntos y 13 asistencias, no solo generó números: desestabilizó la defensa entera. Jugadores como Aaron Nesmith, Andrew Nembhard y Bennedict Mathurin castigaron desde la línea de tres, anotando 12 triples entre los tres, en su mayoría sin marca. La defensa de Cleveland, que se caracterizó durante toda la temporada por su disciplina y agresividad, fue lenta en las rotaciones, dubitativa en los cierres y desorganizada en transición.

Mitchell, solo contra el mundo

En ataque, la ausencia de Darius Garland (baja por tercer partido consecutivo debido a una lesión en el dedo del pie) se hizo sentir con fuerza. Donovan Mitchell cargó con la ofensiva, terminando con 33 puntos, pero lo hizo a costa de un enorme esfuerzo físico que lo dejó visiblemente agotado en el tramo final. Su efectividad desde la larga distancia fue preocupante (1 de 11 en triples), y su lenguaje corporal reflejaba el peso que estaba soportando en ambos extremos de la cancha.

Cleveland llegó a remontar una desventaja de 12 puntos en el tercer cuarto, incluso logrando tomar momentáneamente la delantera. Fue un espejismo: el último cuarto mostró nuevamente a un equipo sin piernas, sin ideas claras y superado mentalmente por un rival más equilibrado. Myles Turner y Nembhard cerraron el juego con temple, mientras los Cavaliers se hundían en errores y lanzamientos forzados.

La defensa, un pilar desmoronado

La imagen más preocupante no fue la derrota en sí, sino la forma en que se produjo. La defensa, orgullo y fundamento del éxito de los Cavs en la temporada regular y en la barrida frente a Miami, desapareció durante largos tramos del partido. La falta de Garland restó creatividad en ataque, pero la verdadera herida estuvo en el otro lado de la cancha.

Dean Wade e Isaac Okoro ofrecieron destellos de intensidad defensiva, y Evan Mobley, recientemente galardonado como Jugador Defensivo del Año, firmó una sólida actuación con 20 puntos y 10 rebotes. Sin embargo, ni siquiera esos aportes evitaron que Indiana anotara con comodidad en momentos clave.

Preocupación por el estado físico

Como si la derrota no fuera suficiente, el parte físico dejó aún más incertidumbre. Varios jugadores terminaron tocados, entre ellos De’Andre Hunter, y el propio Mitchell mostró signos de fatiga extrema. La acumulación de lesiones en una serie que promete ser larga puede convertirse en un factor determinante para el futuro inmediato de la franquicia.

Un déjà vu post-LeBron

Con esta derrota, Cleveland queda en desventaja (0-1) en una serie al mejor de siete. Y las estadísticas no juegan a su favor: los Cavaliers no han alcanzado unas Finales de Conferencia sin LeBron James desde 1992. Para cambiar esa historia, necesitan reaccionar con urgencia, recuperar su identidad defensiva y, sobre todo, encontrar profundidad en la rotación para no depender exclusivamente del esfuerzo titánico de Mitchell.

Urgencia antes de la desesperación

El Juego 2 será un verdadero examen de carácter para este equipo. No solo porque puede definir el tono de la serie, sino porque los Cavs deben demostrar que son capaces de ajustar, de aprender de la derrota y de competir a la altura de sus propias expectativas. Indiana ya dio el primer golpe. Ahora, Cleveland debe responder con más que palabras.