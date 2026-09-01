Dominicana arrolla a Chile y da otro paso hacia el Mundial 2027 El conjunto dirigido por Néstor “Che” García venció 101-66, colocó su récord en 6-2 y afrontará las cuatro jornadas finales con una posición favorable en la lucha por clasificar a Catar.

La República Dominicana cerró con autoridad la cuarta ventana de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027. Ante un Chile que llegaba con pocas opciones y terminó confirmando en la cancha las diferencias que existían sobre el papel, el conjunto dirigido por Néstor “Che” García se impuso 101-66 en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

Más allá de la contundencia del marcador, el partido permitió al seleccionador administrar los minutos de sus principales jugadores y repartir responsabilidades entre toda la plantilla. Los 12 integrantes del equipo tuvieron participación y 11 consiguieron anotar, una circunstancia que refleja la amplitud de recursos con la que contó García durante el encuentro.

La victoria elevó el récord dominicano a 6-2, para un total de 14 puntos, cuando restan cuatro partidos para determinar las siete plazas disponibles para la Copa Mundial.

Una ofensiva repartida

Andrés Feliz encabezó el ataque dominicano con 17 puntos y lideró a un grupo de cuatro jugadores que terminaron en cifras dobles. Richard Bautista aportó 14, Jean Montero sumó 12 y David Jones terminó con 11.

La producción no se limitó a los principales anotadores. Sebastián Herrera, Sebastián Suárez e Ignacio Varela fueron los máximos anotadores de Chile, con 10 puntos cada uno, en una noche en la que el conjunto sudamericano tuvo dificultades para contener el ritmo y la intensidad defensiva de los locales.

Dominicana encontró además importantes ventajas en aspectos que suelen marcar la diferencia en partidos de este tipo. El equipo capturó 20 rebotes ofensivos, recuperó 16 balones y convirtió 12 triples.

Bautista tuvo un papel especialmente destacado en la presión defensiva al terminar con cinco robos.

El único jugador dominicano que no consiguió anotar fue Andersson García, quien disputó 12 minutos y falló sus tres intentos de campo.

También hubo espacio para el debut de Chad Baker-Mazara, quien terminó con cinco puntos en 12 minutos.

Chile resistió una mitad

El partido tuvo un desarrollo mucho más equilibrado durante la primera mitad. Chile consiguió marcharse al descanso con ventaja de 42-36, pero la resistencia del equipo visitante se terminó prácticamente en el tercer período.

Después del descanso, Dominicana aumentó considerablemente la intensidad. Una corrida de 33-10 transformó el partido y permitió a los quisqueyanos cerrar el tercer cuarto con una ventaja de 75-46.

A partir de ahí, el último período sirvió principalmente para administrar la diferencia y permitir que los jugadores con menos minutos tuvieran protagonismo.

Para Chile, la derrota significó despedirse de sus posibilidades de alcanzar la Copa Mundial. Su balance quedó en 2-6, con 10 puntos.

Cuatro partidos para definir el boleto

La República Dominicana encara ahora la etapa decisiva de las eliminatorias con una situación favorable, aunque todavía deberá asegurar matemáticamente su clasificación.

El calendario contempla dos partidos como visitante en noviembre. El día 27, Dominicana enfrentará a Colombia, mientras que el 30 volverá a medirse con Chile.

La fase concluirá en febrero, cuando el combinado nacional recibirá a Brasil el día 25 y a Colombia el 28.

El sistema de clasificación establece que los tres mejores equipos de cada uno de los dos grupos avanzarán directamente al Mundial, mientras que también obtendrá el boleto el mejor cuarto lugar.

Por ello, cada victoria en esta recta final tendrá un peso considerable. El 6-2 conseguido después de ocho jornadas coloca a Dominicana en una posición de privilegio, pero el equipo todavía tendrá que completar el trabajo en las cuatro fechas restantes.

Un triunfo que confirma el buen momento

La victoria sobre Chile llegó pocos días después de que Dominicana consiguiera uno de los resultados más importantes de esta etapa al derrotar a Brasil como visitante, con una actuación sobresaliente de Jean Montero, autor de 30 puntos.

Ese triunfo y la posterior victoria ante Chile permitieron al equipo cerrar la cuarta ventana con impulso positivo y mantener vivo el objetivo de regresar a la máxima cita mundial del baloncesto.

Con cuatro partidos por disputar, el conjunto de Néstor García sabe que ya no se trata únicamente de producir buenas actuaciones, sino de convertir su ventaja en clasificación.

La meta está cada vez más cerca, pero todavía quedan 160 minutos de baloncesto para asegurar el boleto a Catar.