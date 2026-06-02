La selección nacional de baloncesto de la República Dominicana inició con un triunfo categórico su participación en el prestigioso torneo FIBA AmeriCup Sub-18, tras derrotar de manera contundente a su similar de Puerto Rico con un abultado marcador de 100 por 71. El encuentro, correspondiente a la jornada inaugural del certamen continental, se disputó en las instalaciones del Domo de la Feria en la ciudad de León, México.
El conjunto dominicano impuso condiciones y tomó el control absoluto del partido desde el silbato inicial, logrando establecer una cómoda ventaja de doble dígito al cierre del primer cuarto, una distancia que los boricuas jamás lograron amenazar en el resto del trayecto.
Una ofensiva colectiva indetenible en suelo azteca
Mientras que la escuadra de Puerto Rico confrontó serios problemas para encontrar su ritmo de juego y contrarrestar la defensa contraria, los jóvenes quisqueyanos desplegaron un ataque balanceado que les permitió mantener una ventaja holgada durante la mayor parte del desafío:
- El líder del ataque: Antonio Pemberton se consagró como la gran figura del encuentro al registrar una soberbia línea estadística de 21 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, alcanzando una valoración de eficiencia de 25.
- Respaldado en la pintura: La ofensiva criolla contó con el valioso aporte de Brayan Camacho y Marlon Martínez, quienes sumaron 14 unidades cada uno a la causa ganadora.
- Cerca del doble-doble: El jugador Enmanuel Valera firmó una sólida actuación en ambos lados de la cancha al terminar el compromiso con 13 tantos y un total de 9 rebotes capturados.
Por el combinado de Puerto Rico, el esfuerzo ofensivo estuvo encabezado por Andrew Rosario, quien encestó 13 puntos, seguido por las actuaciones de Derick Salaberrios y Jomar Bernard, quienes aportaron 10 unidades por cabeza sin poder evitar la derrota de su escuadra.