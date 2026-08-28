Dominicana más cerca el Mundial de Catar 2027 La victoria 94-90 en Brasil, liderada por Jean Montero y Andrés Feliz, coloca a Dominicana en una posición privilegiada para buscar su cuarto Mundial consecutivo.

La selección dominicana de baloncesto dio un paso enorme hacia la Copa del Mundo de 2027 con una victoria que, además de tener un enorme valor en la tabla, rompe una sequía histórica ante uno de los gigantes del continente.

República Dominicana derrotó este jueves 94-90 a Brasil en el Ginásio Nilson Nelson, en Brasilia, y consiguió su primer triunfo sobre los brasileños en 15 años. La última victoria dominicana se había producido el 2 de septiembre de 2011, cuando el equipo nacional se impuso 79-74 en el FIBA Américas de Mar del Plata, Argentina.

Pero esta vez el escenario era todavía más exigente. Brasil llegaba invicto en las eliminatorias hacia Catar 2027, con marca de 6-0, mientras que Dominicana necesitaba un resultado de impacto para fortalecer sus posibilidades de avanzar a su cuarto Mundial consecutivo.

Y encontró en Jean Montero al jugador capaz de cambiar la historia.

Montero y Feliz, los protagonistas

Montero volvió a justificar el apodo de “El Problema” con una actuación de 30 puntos que puso en jaque a la defensa brasileña. El base dominicano lanzó para 8 de 17 desde el campo y convirtió cinco de sus nueve intentos de tres puntos.

A su lado apareció Andrés Feliz, quien aportó 24 puntos y ocho asistencias y tuvo una participación decisiva en los minutos finales.

La combinación de ambos permitió a Dominicana sobrevivir a un comienzo complicado. Brasil dominó la primera mitad 58-50, pero el conjunto dirigido por Néstor García reaccionó después del descanso y protagonizó el parcial que terminó cambiando el partido.

Los dominicanos se impusieron 25-14 en el tercer cuarto para entrar al último período con ventaja de 75-72. En el cierre, cuando Brasil intentó recuperar el control, Feliz asumió protagonismo y ayudó a preservar la ventaja.

Joel Soriano también fue importante con 13 puntos y nueve rebotes, mientras David Jones y Ángel Delgado terminaron con ocho tantos cada uno.

Brasil tuvo como principal anotador a Leo Meindl, autor de 19 puntos, pero no pudo evitar que su invicto desapareciera en una noche especialmente importante para el baloncesto dominicano.

Una victoria que cambia el panorama

El triunfo no solamente representa una victoria histórica sobre Brasil. También coloca a Dominicana en una posición mucho más favorable en la carrera por los boletos a la Copa del Mundo de 2027.

La selección ocupa el tercer lugar del Grupo E con 12 puntos, detrás de Estados Unidos y Brasil, ambos con 13. Los tres primeros de cada grupo obtendrán la clasificación directa, mientras que el mejor cuarto lugar entre las dos llaves también conseguirá un boleto.

Eso significa que Dominicana tiene en sus manos una ruta bastante clara.

Después del golpe conseguido en Brasil, el equipo cerrará esta ventana recibiendo el lunes a Chile en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. Posteriormente, en noviembre, tendrá dos partidos contra Colombia, encuentros que pueden resultar determinantes para asegurar la clasificación.

No será una tarea automática. Colombia y Chile aparecen como rivales capaces de complicar el camino, y los partidos como visitante siempre agregan un nivel adicional de dificultad. Sin embargo, el calendario ofrece una oportunidad que la selección debe aprovechar.

Cuatro Mundiales consecutivos, una posibilidad real

Dominicana busca participar por cuarta ocasión consecutiva en una Copa del Mundo, una continuidad que refleja el crecimiento experimentado por el programa nacional durante los últimos años.

El equipo ha demostrado que puede competir incluso cuando no dispone de todos sus jugadores principales. Bajo la dirección de Néstor “Che” García, la selección ha conseguido algunos de los triunfos más importantes de su historia reciente, incluyendo victorias ante Alemania en el Mundial de 2019, Argentina en 2023, Italia durante el Mundial disputado en Filipinas ese mismo año y Estados Unidos en febrero pasado, en San Diego.

La disponibilidad de jugadores como Jean Montero, Andrés Feliz y Chris Duarte también representa un elemento importante para las próximas ventanas. Contar con ese núcleo de talento puede marcar la diferencia cuando lleguen los partidos que definirán la clasificación.

Además, el panorama regional ha sufrido modificaciones. Venezuela, que durante décadas fue uno de los principales rivales de Dominicana, atraviesa una etapa de transición y quedó fuera de la carrera mundialista. Colombia completó su eliminación, mientras México y Puerto Rico pelean por las posiciones que todavía mantienen abierta la clasificación.

Brasil ya no es intocable

La dimensión de la victoria también se entiende al revisar los antecedentes.

Antes del partido en Brasilia, Dominicana solamente había derrotado a Brasil tres veces en 15 enfrentamientos oficiales: en el Preolímpico de 1995, en el Preolímpico de 2011 y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

En aquella victoria de 2011 en Mar del Plata, Al Horford encabezó a Dominicana con 22 puntos y Francisco García añadió 14. Quince años después, otro grupo de jugadores dominicanos escribió su propio capítulo frente a los brasileños.

El resultado demuestra que el equipo de García tiene capacidad para competir contra selecciones de mayor tradición y profundidad. Sin embargo, también debe servir como advertencia: el camino hacia Catar todavía no está terminado.

La clasificación se construirá durante las próximas ventanas, y los partidos contra Chile y Colombia adquieren ahora una dimensión especial. Si Dominicana logra evitar tropiezos en esos compromisos, el objetivo de regresar al Mundial estará cada vez más cerca.

La victoria en Brasil, por tanto, puede terminar siendo mucho más que una noche memorable. Puede convertirse en uno de los resultados que definan el camino dominicano hacia Catar.