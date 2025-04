Draymond Green impone su ley defensiva y se burla de los Rockets tras sellar la victoria en el Juego 4 En una actuación clásica del alma defensiva de los Warriors, Draymond Green no solo salvó el partido con una jugada clave en el cierre, sino que también reafirmó por qué aún debe temérsele como uno de los mejores defensores de su generación, incluso si los premios no lo reflejan.

Cuando las luces se intensifican y el margen es mínimo, hay jugadores que se desvanecen… y otros que se agigantan. Draymond Green pertenece al segundo grupo. Aunque terminó tercero en la votación al Jugador Defensivo del Año 2025 —por detrás de Evan Mobley y Dyson Daniels—, el veterano de los Golden State Warriors dejó claro la noche del lunes que sigue siendo un pilar defensivo irremplazable y una mente maestra del juego en el costado más exigente de la cancha.

En el Juego 4 de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, con los Warriors arriba por un solo punto (107-106) y segundos por jugar, el balón terminó en manos del más peligroso ofensivo de los texanos: Alperen Sengun, quien ya había encestado 31 puntos. La jugada parecía escrita para la redención de los Rockets, pero no contaban con la astucia, fuerza y experiencia de Green. El pívot turco intentó un ataque en solitario, pero fue contenido con maestría. El resultado: un tiro forzado que ni siquiera rozó el aro con convicción.

Green, exaltado, celebró con intensidad la que quizás haya sido la jugada más importante del partido. Jimmy Butler capturó el rebote y anotó dos tiros libres que ampliaron la ventaja. En el intento final de Houston por empatar desde el perímetro, Fred VanVleet fue nuevamente atormentado por Green, quien se elevó para dificultar el lanzamiento, el cual acabó sin destino. Victoria 109-106 para Golden State y mensaje claro de Draymond: esta es su zona y nadie se mete sin consecuencias.

El alma guerrera de siempre

A lo largo de los años, Draymond Green ha sido el motor emocional y estratégico de los Warriors. Aunque su palmarés individual podría parecer modesto con apenas un galardón como DPOY (Jugador Defensivo del Año), lo cierto es que ha sido pieza central en cuatro anillos de campeonato y múltiples carreras de postemporada. Su IQ defensivo, capacidad de anticipación y liderazgo vocal lo convierten en una amenaza constante para cualquier rival.

Contra los Rockets, no solo lidió con el peso de defender a un pívot versátil como Sengun, sino que también tuvo que gestionar una noche compleja con problemas de faltas. Fue sancionado con un técnico por interceder en una disputa entre Stephen Curry y Dillon Brooks, y recibió una flagrante tipo uno por un golpe accidental a la cabeza de Tari Eason. Con cinco faltas en el tercer cuarto, su presencia en cancha pendía de un hilo.

Pero Green conoce bien estos escenarios. No era la primera vez que su inteligencia táctica debía imponerse sobre su carácter impulsivo. Y eso hizo.

Un mensaje entre líneas

La celebración de Green al final no fue solo euforia: fue también burla, provocación y recordatorio. A los Rockets, les dejó claro que aún no están al nivel. A los votantes del DPOY, quizás les lanzó una indirecta: no todo se mide con estadísticas, y el impacto real se demuestra en momentos de verdad.

Mientras los Warriors siguen avanzando en los playoffs, Green reafirma que su legado no está atado exclusivamente a premios individuales, sino a momentos como este: cuando el destino del juego cuelga de un hilo y él lo corta con sus propias manos.

La jugada de Draymond Green no solo salvó el juego para Golden State, sino que encapsula todo lo que representa su carrera: intensidad, inteligencia, compromiso y una defensa infranqueable cuando más importa. Puede que no haya ganado el DPOY, pero en la cancha, cuando se necesita, sigue siendo ese tipo. Y los Rockets lo saben ahora más que nunca.