El novato de raíces dominicanas Yaxel Lendeborg apenas está asimilando su llegada a la NBA tras ser seleccionado en la undécima posición del Draft por los Golden State Warriors, y ya comenzó a experimentar el verdadero bautismo de fuego de la liga: aguantar el “trash talk” (habladurías) de Draymond Green.
Lendeborg viene de hacer historia al guiar a los Michigan Wolverines al campeonato nacional de la NCAA. Por supuesto, Green, quien es una leyenda de los archirrivales Michigan State Spartans, no tardó en encontrar el motivo perfecto para calentar los motores. Desde sus vacaciones en el sur de Francia, Draymond subió una captura de pantalla en su cuenta de Instagram junto al mítico entrenador de los Spartans, Tom Izzo, etiquetando directamente al dominicano:
“@yaxellendeborg Son las 6:00 AM desde el sur de Francia. Tu entrenador no es como el mío. Aunque tu anillo de seis meses es muy tierno. ¡Go Green!”, disparó el veterano de los Warriors.
La picante respuesta del criollo
Lejos de intimidarse ante las cuatro sortijas de campeón de la NBA que respaldan a Green, Lendeborg demostró de inmediato que tiene la fortaleza mental y el carácter para jugar en el mejor baloncesto del mundo. El versátil alero respondió rápidamente en sus historias de Instagram con una dosis de ironía:
“No se preocupen, muchachos, haremos que diga ‘Go Blue’ (el lema de Michigan) antes de que termine la temporada. 2-0 con el campeonato nacional #DustyForPresident”, replicó Yaxel, haciendo alusión a su exentrenador Dusty May.
Un “bautismo” con sello de hermandad
A pesar del intercambio de palabras, la prensa especializada destaca que esto no es más que una muestra de respeto y una peculiar bienvenida al equipo. Al compartir la distinción histórica de haber sido nombrados Jugadores del Año del Big Ten en sus respectivas etapas universitarias, es evidente que Green ve un enorme potencial en el quisqueyano.
Se espera que, una vez inicien los campos de entrenamiento de los Warriors, Green adopte un rol de mentor con Lendeborg para guiarlo en los rigores físicos y mentales de la liga, lo cual son excelentes noticias para el futuro del baloncesto de la República Dominicana en el escenario de la NBA.