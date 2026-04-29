Draymond Green suelta la “bomba” sobre el retiro de LeBron James Mientras el "Rey" se prepara para intentar cerrar la serie ante los Rockets, una de las voces más cercanas a su círculo íntimo ha encendido las alarmas. Draymond Green sugiere que este 2026 podría ser el "último baile" para LeBron James. ¿Estamos presenciando los últimos minutos del máximo anotador de la historia en las canchas de la NBA?

El Crypto.com Arena será este miércoles el escenario de un partido que podría tener un peso histórico inesperado. Los Lakers de Los Ángeles buscan eliminar a los Rockets de Houston en el Juego 5, pero más allá del resultado, una sombra de incertidumbre planea sobre la figura de LeBron James.

A sus 41 años, James sigue desafiando las leyes de la naturaleza, pero las recientes declaraciones de su amigo cercano, Draymond Green, han puesto la palabra “retiro” en el centro de la conversación global. En un adelanto del podcast “Post Moves With Candace Parker”, Green fue tajante: “Esta podría ser la última vez que vemos esto. LeBron podría retirarse después de este año”.

¿Sabe Draymond algo que nosotros no?

La relación entre James y Green ha trascendido la rivalidad en la cancha. Ambos comparten agencia de representación, vacacionan juntos y mantienen una comunicación constante. Por eso, que Green hable de retiro no suena a una simple especulación de un analista, sino al comentario de alguien que conoce el sentir del astro de Akron.

Un momento crítico en la postemporada

LeBron llega a este Juego 5 con una espina clavada. En la derrota del Juego 4, firmó una de sus actuaciones más discretas de la campaña con apenas 10 puntos y un pobre 2 de 9 en tiros de campo. Sin embargo, la presión sobre sus hombros es inmensa:

Bajas sensibles: Los Lakers están peleando sin Luka Doncic (isquiotibiales) ni Austin Reaves (oblicuo).

El peso del equipo: A pesar de su edad, LeBron ha tenido que cargar con la ofensiva durante gran parte de la serie para evitar que el equipo colapse ante el empuje de Houston.

El enigma del “Rey”

James siempre ha sido esquivo al hablar de su futuro a largo plazo. Aunque ha demostrado que todavía puede dominar partidos, el desgaste físico de 23 temporadas parece estar pasando factura, especialmente con la acumulación de minutos ante las ausencias de sus compañeros estelares.

Por ahora, el objetivo de LeBron es finiquitar a los Rockets y avanzar en busca de su quinto anillo. Pero con las palabras de Green resonando en los pasillos de la liga, cada canasta, cada pase y cada entrada al aro de James en estos Playoffs 2026 empieza a sentirse como un tesoro que pronto podría desaparecer.

¿Cree usted que LeBron James realmente colgará los tenis al final de esta temporada, o es solo otra estrategia para motivar a su equipo y silenciar a los críticos una vez más?