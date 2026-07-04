El eco del silbato final en la remozada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto dejó un ambiente de orgullo entrelazado con una profunda amargura. Luego de tener al coloso del baloncesto mundial contra las cuerdas durante gran parte del compromiso disputado este viernes 3 de julio, el director técnico de la Selección Dominicana, el argentino Néstor “Che” García, compareció ante los medios de comunicación para desglosar con hidalguía la ajustada derrota por 82-81 ante los Estados Unidos, en el cierre de la primera fase clasificatoria hacia la Copa Mundial de la FIBA 2027.
Con la honestidad y la pasión que le caracterizan al borde de la línea de cal, el timonel sudamericano no ocultó el impacto emocional que genera perder un enfrentamiento de tal magnitud por la diferencia mínima en el último minuto de juego. “Duele muchísimo perder de esta manera. Esto es baloncesto y en este deporte cualquier cosa puede pasar en una fracción de segundo”, confesó el “Che” García, haciendo alusión al triple definitivo del norteamericano Torrey Craig a falta de 16 segundos y al polémico tapón de James Huff sobre Joel Soriano en la pintura que los árbitros decidieron no sancionar como falta.
Un balance de felicidad y crecimiento colectivo
No obstante, lejos de estancarse en el lamento, el experimentado entrenador de la escuadra tricolor prefirió ver el panorama completo y resaltar el salto de calidad que ha experimentado el proyecto dominicano bajo su tutela. Para García, plantarle cara de igual a igual a una delegación estadounidense repleta de figuras con rodaje en la NBA y liderada por la frialdad de Mike James es una prueba irrefutable de que la República Dominicana pertenece a la élite internacional.
“A pesar del resultado adverso en la pizarra, me marcho contento y sumamente feliz por esta selección y por el avance tan brutal que ha tenido. Ver el nivel competitivo que mostraron mis muchachos frente a una potencia como Estados Unidos me llena de satisfacción. El grupo se entregó por completo, ejecutó el plan de juego y demostró que tiene el talento necesario para pelear contra cualquiera en cualquier escenario”, afirmó con orgullo el seleccionador, ensalzando la soberbia noche ofensiva de Andrés Feliz (24 puntos) y el despliegue físico de Chris Duarte (17 tantos).
Ajustando las piezas para el choque ante Nicaragua
Con el cierre de la ventana del Grupo A, Estados Unidos avanza a la segunda ronda clasificatoria como líder solitario con un balance de 4-1, mientras que la escuadra quisqueyana se sitúa sólidamente en el segundo peldaño con una marca de 3-2. El “Che” García sabe perfectamente que el camino hacia el Mundial de 2027 es una carrera de resistencia, por lo que el cuerpo técnico ya ha ordenado pasar la página de inmediato para enfocarse en el siguiente peldaño del calendario.
La Selección Dominicana volverá al tabloncillo de la Arena Banreservas este lunes 6 de julio a las 8:00 de la noche para verse las caras ante el combinado de Nicaragua. El estratega argentino ya diseña los ajustes tácticos necesarios en su pizarra para corregir las desatenciones del cierre del viernes, buscando una victoria contundente frente a su público que cure las heridas y consolide el arranque de la segunda fase clasificatoria con el sello de la victoria tricolor.