El amargo debut de los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA 2026 dejó una profunda lección táctica sobre la mesa. Tras dejar escapar una ventaja de 14 puntos en la segunda mitad ante la mayor experiencia de los New York Knicks, los análisis posteriores al encuentro apuntan de forma directa a un severo error en la rotación del mánager Mitch Johnson como el detonante que forzó a Victor Wembanyama a jugar un ineficaz “baloncesto de héroe” en el último cuarto.
Sin embargo, en medio de la frustración, la descollante e histórica actuación del base novato Dylan Harper surge como la respuesta evidente para reestructurar el ataque tejano con miras al Juego 2.
Un debut histórico para el novato en las Finales
Saliendo desde la banca, Harper completó una primera mitad Sencillamente fantástica, inyectando una tremenda dosis de energía en ambos lados de la cancha. Con sus 10 puntos anotados en el primer parcial, el jugador de los Spurs rompió dos hitos históricos en los registros de la liga:
- Se convirtió oficialmente en el jugador más joven en la historia de las Finales en anotar al menos 10 unidades en un partido.
- Estableció el récord de más puntos para un novato en un primer cuarto de un juego de Finales desde que se compilan los datos jugada por jugada (era posterior a las Finales de 1998).
Al llegar al descanso de la mitad del tiempo, el base ya acumulaba 12 puntos, 6 rebotes y una asistencia en apenas 15 minutos de acción, guiando la ventaja parcial de San Antonio por 56-48.
Incluso en el tercer cuarto, cuando los Knicks amagaron con una racha de 7-0, Harper enfrió el ataque neoyorquino con una espectacular penetración por la línea de fondo y una definición en reversa, alcanzando los 16 puntos en su cuenta personal.
El error de Johnson: Congelar a Harper y forzar el “Wemby-sistema”
El gran misterio de la noche de cara a las tertulias de los fanáticos en el patio radica en la repentina desaparición de Harper en el último cuarto, donde apenas vio tres minutos de acción. Johnson decidió jugársela en el cierre con el veterano De’Aaron Fox, una apuesta que terminó siendo contraproducente debido al evidente límite físico de este último, quien arrastra un fuerte esguince en el tobillo derecho.
Fox disputó 11 de los 12 minutos del cuarto período y no aportó absolutamente nada de valor: finalizó con apenas 7 puntos en 38 minutos totales, lanzando de 3-13 de campo (0-4 en triples), sumando dos costosas pérdidas de balón y tres faltas personales en el cierre. Su lesión en el tobillo le impidió atacar los espacios en el drible, volviendo el ataque de San Antonio predecible y estático.
Sin la presencia de Harper para romper las líneas de los Knicks, San Antonio se trancó por completo: tras un canasto de Devin Vassell que empató el juego a 86 con 7:38 en el reloj, los Spurs apenas pudieron anotar nueve puntos en el resto del juego, firmando un pésimo 2 de 11 de campo.
Wembanyama anotó ocho de esos nueve puntos, pero se vio obligado a subir el balón y fungir como armador en la punta del arco, lo que permitió que Karl-Anthony Towns lo desgastara físicamente y lo mantuviera alejado de sus zonas de confort en la pintura y la media distancia.
La clave para el Juego 2
El análisis de la industria es contundente: Wembanyama es un jugador letal cuando sus guardias atacan y él puede aprovechar los espacios en las pantallas cortas, no cuando se le obliga a jugar aclarados individuales desde el perímetro.
Mantener a Dylan Harper sobre la cancha en el Juego del viernes aliviará de inmediato la presión sobre el astro francés, obligando a la defensa de los Knicks a cuidar las penetraciones y permitiendo que Wembanyama reciba el balón cómodo en el poste bajo o el codo de la zona para castigar a Towns. Johnson deberá archivar el plan original de la temporada regular y acoplarse al hombre que realmente está produciendo en el momento de la verdad.