Dylan Harper: única solución de los Spurs para rescatar a Wemby tras el colapso Juego 1 A pesar del colapso de San Antonio en el último cuarto, la descollante actuación del novato Dylan Harper abre una luz de esperanza para el mánager Mitch Johnson de cara a corregir los problemas ofensivos y aliviar la inmensa presión sobre Victor Wembanyama.