Hay momentos en los playoffs donde la honestidad es la única respuesta posible. Anthony Edwards tuvo uno de esos momentos este viernes después de la derrota de los Timberwolves de Minnesota ante los Spurs de San Antonio en el Juego 3.

Edwards fue brillante — 32 puntos y 14 rebotes jugando con una rodilla lesionada. Pero Victor Wembanyama fue otra cosa. 39 puntos, 15 rebotes y 5 tapones, incluyendo 16 en el cuarto período. Y después del partido, Edwards no buscó excusas.

“Tienen a alguien de 7’6″ en la cancha. Wemby ocupa mucho espacio. Solo estamos tratando de encontrar maneras de encontrar a un hombre abierto alrededor de él porque en la pintura, simplemente está en todas partes.”

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La realidad que cambia todo el ataque

La declaración de Edwards no es solo una frase post-partido. Es un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo en esta serie.

Wembanyama no solo anota. Cambia la geometría de la cancha. Su presencia en la pintura obliga a los Timberwolves a sacar el balón hacia el perímetro, limita los intentos de penetración al aro y los fuerza a lanzar tiros apresurados desde posiciones incómodas. Minnesota terminó el Juego 3 con apenas 38% de efectividad desde el campo — un número que refleja exactamente ese problema.

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Historia dentro de la historia

Lo que está haciendo Wembanyama en estos playoffs es sin precedente para alguien en su primera postemporada:

Juego 1: Récord de playoffs de la NBA con 12 tapones

Récord de playoffs de la NBA con El jugador más rápido en alcanzar 100+ puntos y 30+ tapones en playoffs de la NBA

en playoffs de la NBA Juego 3: Máximo anotador de su carrera en playoffs con 39 puntos

Tres partidos. Tres marcas históricas. El francés de 7’6″ está construyendo su legado en tiempo real.

Edwards, luchando en dos frentes

Lo que hace aún más admirable la actuación de Edwards es el contexto físico. El alero de los Timberwolves está jugando con una lesión en la rodilla que lo tenía en duda para el inicio de la serie. Que haya podido entregar 32 puntos y 14 rebotes en esas condiciones habla de su carácter competitivo.

Pero incluso con Edwards al máximo, Minnesota no tiene respuesta para Wembanyama. Y eso es lo que hace tan complicada la situación de los Wolves.

El Juego 4: la urgencia de Minnesota

Los Timberwolves necesitan ganar el Juego 4 este domingo para empatar la serie 2-2 y evitar caer en un hoyo de 3-1 del que muy pocos equipos regresan. El partido se jugará en el Target Center de Minneapolis a las 7:30 PM ET.

Para Minnesota, la pregunta no es si pueden detener a Wembanyama — Edwards ya admitió que eso es casi imposible. La pregunta es si pueden encontrar suficiente producción alrededor de él para ganar el partido de todas formas.

Edwards lo intentará. Siempre lo intenta. Pero Wembanyama está jugando en otro nivel.