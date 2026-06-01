¿El amuleto de la NBA? Luke Kornet se convierte en la fórmula secreta para llegar a las Finales El inesperado jugador que llegó a tres Finales de la NBA en cinco años. El espigado pívot se ha transformado en el amuleto de la suerte definitivo tras asegurar su presencia en la serie por el campeonato por tercera ocasión en el último lustro.