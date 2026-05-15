El balance de la selección dominicana de baloncesto 2025-26: números, figuras y el camino a los Juegos Centroamericanos en casa Andrés Feliz lidera la anotación con 21.5 puntos en el clasificatorio Mundial. Jean Montero domina las asistencias. Joel Soriano es el mejor en rebotes. República Dominicana defiende el oro de San Salvador con una generación que nunca había estado tan preparada.

La selección dominicana de baloncesto llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el mejor momento de su historia reciente. Campeona de oro en San Salvador, con jugadores en la NBA, la Euroliga y las mejores ligas del mundo, y con estadísticas que demuestran un equipo sólido en ambas competencias del ciclo clasificatorio.

Aquí, el análisis completo del rendimiento individual de cada jugador.

Los líderes estadísticos

Andrés Feliz — El motor ofensivo

El base de 28 años y 1.88m es el máximo anotador del equipo en el clasificatorio al Mundial con 21.5 puntos por partido — una cifra de élite para cualquier selección de la región. Su eficiencia es notable: 57.1% en tiros de campo y 50% desde el triple en dos partidos con balance de 1-1.

Feliz también contribuye en todas las facetas: 6.5 rebotes — extraordinario para un base — y 3 asistencias por partido. Su valoración de 22.5 lo convierte en el jugador más completo del equipo en el clasificatorio.

En la AmeriCup, también fue figura con 11.8 puntos, 5.3 rebotes y 8.3 asistencias — demostrando su versatilidad como organizador cuando el equipo lo necesita.

Jean Montero — El cerebro del juego

El base de 22 años que hace historia en la Euroliga con el Valencia Basket es el director de orquesta de la selección. En el clasificatorio al Mundial promedió 12.5 puntos y 5 asistencias — el líder en distribución del equipo.

En la AmeriCup mostró su mejor versión como organizador: 10.3 puntos, 3.3 rebotes y 4 asistencias con una valoración de 9.3. Su presencia en la cancha cambia la dinámica del equipo — cuando Montero está en ritmo, República Dominicana juega su mejor baloncesto.

A sus 22 años, Montero ya es el presente y el futuro de la selección dominicana.

Joel Soriano — El dominador del rebote

El pívot de 25 años y 2.05m es el mejor reboteador del equipo en ambas competencias. En el clasificatorio al Mundial promedió 12.5 puntos y 7.3 rebotes con una eficiencia de 60% en tiros de campo — números de interior de primer nivel.

En la AmeriCup fue aún más sólido: 12.3 puntos, 5.3 rebotes y 3 tapones en cuatro partidos con balance de 3-1. Su presencia en la pintura es fundamental para el sistema defensivo dominicano.

Chris Duarte — La amenaza exterior

El alero del Unicaja de Málaga aportó 15.5 puntos y 5.5 rebotes en el clasificatorio al Mundial con 44.4% en tiros de campo y 83.3% desde la línea de tiro libre. Su capacidad de anotar desde el perímetro y su experiencia en la Euroliga lo convierten en una pieza diferencial cuando está disponible.

Ángel Delgado — El especialista de la pintura

El veterano pívot de 31 años y 2.08m sigue siendo una pieza clave en la rotación interior. En el clasificatorio al Mundial promedió 12.5 puntos con 64.7% de efectividad — el porcentaje más alto de tiro de campo del equipo — y 100% desde la línea de tiro libre. En la AmeriCup fue igualmente eficiente con 75% en tiros de campo.

Gelvis Solano — El distribuidor veterano

El base de 31 años fue el líder en asistencias de la AmeriCup con 6 por partido — demostrando que su visión de juego sigue siendo de primer nivel. Su experiencia y capacidad para organizar el ataque lo convierten en un recurso valioso para el entrenador.

Ángel Núñez — El tirador veterano

El alero de 34 años sigue siendo una amenaza desde el triple con 63.6% de efectividad en el clasificatorio al Mundial — el mejor porcentaje desde el arco del equipo. Su experiencia y su tiro son activos que el equipo aprovecha en los momentos clave.

Andersson García — La energía desde el banco

El ala-pívot de 25 años que jugó en la NBA esta temporada aporta energía e intensidad desde el banco. En el clasificatorio al Mundial promedió 7.8 puntos con 70.6% de efectividad en cuatro partidos — números sólidos para un jugador de rotación.

Jassel Pérez — La revelación joven

El base de 24 años fue una de las sorpresas positivas del ciclo. En el clasificatorio al Mundial promedió 9.3 puntos, 5 rebotes y 3.7 asistencias con balance de 3-0 — el mejor récord de cualquier jugador del equipo en esa competencia.

El balance colectivo: un equipo que supera a sus rivales en todo

Los números colectivos de la selección dominicana en el clasificatorio al Mundial son reveladores:

| Estadística | RD | Rivales | Diferencia |

| Puntos | 88.3 | 78.5 | +9.8 |

| Rebotes | 43.5 | 28.3 | +15.2 |

| Asistencias | 19.8 | 17.5 | +2.3 |

| Tapones | 5.3 | 3.0 | +2.3 |

| FG% | 46.1% | 45.2% | +0.9% |

| FT% | 75.5% | 69.9% | +5.6% |

República Dominicana supera a sus rivales en todas las categorías principales — especialmente en rebotes, donde la diferencia de +15.2 es extraordinaria.

Los Juegos Centroamericanos: el objetivo más importante

La selección masculina dominicana estará en el Grupo A de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 junto a Nicaragua, Guatemala y Belice — rivales manejables para un equipo de este nivel.

El Grupo B incluye a Jamaica, Panamá, México y Puerto Rico — con Puerto Rico como el rival más peligroso en las rondas eliminatorias.

República Dominicana llega como campeona defensora del oro de San Salvador — y con la ventaja adicional de jugar en casa, ante su propia afición.