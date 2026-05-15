El balance de los embajadores quisqueyanos en el baloncesto en las mejores ligas del mundo Karl-Anthony Towns lideró a los Knicks a las Finales de Conferencia. Jean Montero hizo historia en la Euroliga. Al Horford sigue siendo referente. Este es el balance completo de los dominicanos en la temporada más exitosa del baloncesto nacional en años.

La temporada 2025-26 puede ser la más exitosa en la historia del baloncesto dominicano a nivel de clubes. Con Karl-Anthony Towns llevando a los Knicks a las Finales de Conferencia del Este, Jean Montero haciendo historia en la Euroliga y una generación de jugadores que sigue creciendo, la bandera dominicana ondea con más fuerza que nunca en los principales tabloncillos del mundo.

Karl-Anthony Towns — New York Knicks — La temporada de su vida

El dominicano más importante del baloncesto mundial vivió en 2025-26 la temporada que redefinió su carrera. En su segundo año con los Knicks de Nueva York, Towns no solo fue figura — fue el cerebro de un equipo que llegó a las Finales de Conferencia Este por primera vez desde 1999.

Temporada regular:

20.1 puntos por partido

por partido 11.9 rebotes por partido

por partido Amenaza constante desde el triple con porcentajes de élite

Playoffs:

Reinventado como “point-center” al estilo Jokic

al estilo Jokic Dos triple-dobles en la primera ronda ante Atlanta

Promedios de 16+ puntos, 10+ rebotes y 7+ asistencias en las semifinales

en las semifinales Pieza clave en el barrido 4-0 a los 76ers de Filadelfia

Towns llegó a los Knicks cuestionado. Se va de esta temporada como uno de los jugadores más importantes de la Conferencia Este y con un contrato de extensión de 120 millones de dólares sobre la mesa.

Jean Montero — Valencia Basket (Euroliga) — Historia en Europa

El base dominicano de 22 años vivió la temporada más importante de su carrera en el Valencia Basket de España. Sus logros en 2025-26 son históricos para el baloncesto dominicano en Europa:

Primer Equipo de la Euroliga — el primer dominicano en lograrlo

— el primer dominicano en lograrlo Final Four de la Euroliga — Valencia clasificó por primera vez en su historia

— Valencia clasificó por primera vez en su historia 29 puntos en el partido decisivo ante el Panathinaikos en Atenas

en el partido decisivo ante el Panathinaikos en Atenas Semifinales ante el Real Madrid el 22 de mayo en Atenas

Montero llegó a la Euroliga como promesa. Se va de esta temporada como figura consolidada del mejor baloncesto europeo.

Al Horford — Referente histórico

El veterano dominicano sigue siendo el jugador de origen dominicano más exitoso en la historia de los playoffs de la NBA. Su trayectoria de alto impacto en la postemporada lo coloca junto a Towns como los dos referentes máximos del baloncesto dominicano en la historia de la liga.

Andersson García — Marineros de Puerto Plata (BSN) — Jugador de la Semana

El ala-pívot dominicano que jugó en la NBA esta temporada regresó a la Súper Liga de Baloncesto de República Dominicana con los Marineros de Puerto Plata y fue elegido Jugador de la Semana con promedios de triple-doble: 16 puntos, 16 rebotes y 12.5 asistencias.

Chris Duarte — Unicaja (España) — Entre el talento y la polémica

El alero dominicano tuvo una temporada agridulce en el Unicaja de Málaga. Fue nominado al Segundo Mejor Quinteto de la BCL 2025-26 junto a su compatriota Tyson Pérez — un hito histórico para el baloncesto dominicano en Europa. Sin embargo, la temporada terminó con un expediente disciplinario abierto por el club tras sus polémicas publicaciones en Instagram durante la Final Four de la BCL.