Chris Paul con lesión de operar El destacado jugador de los Warriors se fracturó la mano izquierda y se someterá a una operación la siguiente semana.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El viernes pasado el manipulador de la pelota que ejerce la posición de base perteneciente al equipo conocido como Golden State Warriors, Chris Paul sufrió una grave lesión en la mano izquierda digna de una operación. Esta herida fue provocada durante el juego Warriors contra Detroit Pistons, una batalla bastante dura y pareja de la cual salieron vencedores los Warriors con una puntuación total de 113-109.

Paul es un jugador bastante desafortunado ya que no es la primera ocasión en que se hiere una mano de hecho se ha lastimado las manos un total de 11 veces (con anterioridad), cinco en la izquierda y seis en la derecha. Esto sin más que ver son una cadena de eventos desdichados uno tras de otro.

El entrenador del equipo Steve Kerr dijo angustiado: “Es duro lo siento mucho por Chris… Me siento terrible por Chris. Sé que ha tenido un par de cirugías en la mano antes, creo, tal vez en la otra mano. Lo vi sosteniéndola y al instante me preocupé. Recién me enteré después de caminar fuera de la cancha. Así que me siento terrible por Chris. Tenemos que mantener el fuerte sin él”. Al parecer el vínculo entrenador y jugador se mantiene fuerte, y esperemos que siga así.

Las estadísticas generales que proporciona Paul como jugador son estas: un promedio de 8.9 puntos con un 42.4 por ciento de tiros de campo y 7.2 de asistencias en 27.6 minutos de partido. Estos números muestran que en el campo de batalla, Chris es un soldado bastante excelente y de la misma forma esto indica que su pérdida temporal afectara tanto el juego como el animo del equipo.

Se estima que el regreso del renombrado baloncestista será dentro de cuatro o seis semanas algo bueno para la talla de su lesión pero una cosa muy mala para los Golden State ya que tendrán que participar en varios partidos con la falta de un estimado compañero y amigo.

El jugador que reemplace a Paul en su ausencia, lo más probable es que sea el guardia principiante Brandin Podziemski y se espera que realice un rol muy importante.

Este ha sido uno de los eventos más difíciles por los que han pasado los Warrios, esperemos que tal cual ave fénix resurjan de las cenizas y pueda escuchar los vítores de la victoria.