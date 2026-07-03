El combinado nacional de baloncesto masculino de mayores de la República Dominicana ya tiene sus 12 guerreros confirmados. El estratega argentino Néstor “-Ché-” García anunció de manera oficial la lista de los jugadores que vestirán la franela tricolor durante la decisiva Tercera Ventana Clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA Catar 2027, donde Quisqueya protagonizará un enfrentamiento de calibre histórico ante su similar de los Estados Unidos.
El esperado encuentro frente a la escuadra norteamericana se disputará este viernes a las 8:00 de la noche en la completamente remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto (Palacio de los Deportes) de Santo Domingo. Posteriormente, el lunes 6 de julio a la misma hora, los quisqueyanos cerrarán su participación en esta ventana midiéndose ante la selección de Nicaragua.
El plantel estructurado por el “Ché” García combina a la perfección la velocidad y el talento de la línea perimetral con la fuerza y la experiencia en la pintura, quedando conformado por:
- Andrés Feliz
- Jean Montero
- Gelvis Solano
- Jassel Pérez
- Christopher Duarte
- Justin Minaya
- RJ Luis
- Ángel Núñez
- Juan Guerrero
- Ángel Luis Delgado
- Joel Soriano
- Luis Santos
Un cuerpo técnico de lujo y un llamado a la patria
Para conducir a la “Selección del Pueblo” en este importante reto, García contará con un cuerpo de asistentes de primer nivel integrado por los dominicanos Eulis Báez, David Díaz y Abraham Disla, además del español Sergio Jiménez. El equipo de operaciones y médico estará respaldado por Carlos De León, el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling), el preparador físico Germán Andrín y el Dr. Gewill Acosta.
El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, junto al gerente general Junior Páez (Jipy), exhortaron a toda la fanaticada dominicana a abarrotar el Palacio de los Deportes para apoyar al conjunto en un acontecimiento inédito: recibir a Estados Unidos en un partido oficial avalado por la FIBA.
La última vez que ambas naciones chocaron en el país en un torneo oficial fue hace 23 años durante los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, sumándose al mítico partido amistoso de 1983 cuando un joven Michael Jordan pisó la “Media Naranja” frente al seleccionado local.
Panorama del Grupo A rumbo a Catar 2027
La República Dominicana se encuentra en una posición envidiable en este proceso mundialista. Actualmente ostenta un récord de 3-1, compartiendo la cima del Grupo A precisamente con los Estados Unidos. Ambos colosos ya aseguraron de forma matemática su boleto a la siguiente fase de las eliminatorias.
Detrás de los líderes se ubica el combinado de México con marca de 2-2, mientras que Nicaragua (0-4) se encuentra matemáticamente eliminada de la contienda.
Situación en los demás grupos de América:
Grupo B: Canadá (4-0) comanda la zona, seguido por Jamaica (2-2), mientras que Puerto Rico y Bahamas batallan con 1-3.
Grupo C: Brasil marcha invicto (4-0), escoltado por Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4).
Grupo D: Uruguay lidera con solvencia (4-0), con la Argentina pisándole los talones (3-1), dejando rezagados a Panamá (1-3) y Cuba (0-4).