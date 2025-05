El descalabro de los Cavs desde el triple sacude sus aspiraciones al título Indiana le robó el primer juego de las semifinales del Este a Cleveland con una exhibición ofensiva de largo alcance, mientras los Cavs fallaron en su especialidad. ¿Es solo un tropiezo o una señal de vulnerabilidad profunda?

Los Pacers encienden las alarmas: Cleveland cede terreno y confianza ante unos Pacers imparables desde el perímetro.

El primer partido de una serie de playoffs suele marcar el tono, y si algo dejó claro el inicio de las semifinales del Este entre los Cavaliers y los Pacers es que Indiana llegó para competir sin complejos. En un duelo que se presumía cerrado por las credenciales defensivas de Cleveland, fue la puntería demoledora de los Pacers desde el perímetro la que desequilibró la balanza, silenciando el Rocket Arena y sembrando dudas en un equipo que se había construido sobre la promesa de poder ser campeón.

Los números hablan por sí solos: Indiana encestó 19 triples con una asombrosa efectividad del 52.8%, mientras que Cleveland apenas logró 9 de 38 intentos. La diferencia de 30 puntos desde la línea de tres fue demasiado para que el equipo de Kenny Atkinson pudiera compensar con esfuerzo o garra.

Un colapso estructural

El planteamiento de los Pacers fue quirúrgico. Tyrese Haliburton dominó los ritmos del encuentro con 22 puntos y 13 asistencias, encontrando constantemente a compañeros bien posicionados tras las rotaciones tardías de los Cavs. Andrew Nembhard, con 5 triples en 6 intentos, fue el rostro visible de una ofensiva que castigó cada desajuste y cada ayuda excesiva.

Atkinson no ocultó su preocupación: “Nos tomó tiempo adaptarnos a su velocidad… su efectividad fue de otro mundo”. El técnico sabe que su defensa, que había permitido apenas 96.5 puntos por partido en la serie ante Miami, no estuvo a la altura. Esta vez, concedieron 121.

Una ofensiva sin chispa

Sin Darius Garland, fuera por lesión, la carga ofensiva recayó por completo en Donovan Mitchell, quien lideró la reacción en el tercer cuarto junto a Evan Mobley y Ty Jerome. En ese lapso, Cleveland logró remontar un déficit de 12 puntos y tomar brevemente la ventaja. Pero fue solo un espejismo.

Indiana mantuvo la compostura. Con sangre fría, Haliburton y Nembhard volvieron a castigar desde el perímetro. Un rebote ofensivo y posterior volcada de Myles Turner amplió la ventaja a seis puntos con poco más de tres minutos en el reloj. Y Cleveland nunca logró volver.

¿Un traspié corregible o una grieta expuesta?

Este revés va más allá de las estadísticas. Se sintió como un golpe moral. Porque los Cavs no solo fueron superados, fueron desenmascarados. Su fórmula –defensa intensa y triples oportunos– falló en ambos frentes. Y lo que es más preocupante: las lesiones amenazan con desarmar el esquema. Atkinson confirmó que varios jugadores, entre ellos De’Andre Hunter, terminaron golpeados. El estado de Garland sigue siendo una incógnita.

Mitchell, aunque brillante por momentos, no puede hacerlo todo. Y Mobley, pese a su versatilidad, no parece aún listo para asumir rol de salvador ofensivo. Game 2, de repente, se convierte en una final anticipada. Perderlo significaría viajar a Indiana con un 0-2 en contra y el viento soplando fuerte en su contra.

Pacers: experiencia, equilibrio y ejecución

Indiana demostró ser más que un equipo de complemento. Jugadores como Bennedict Mathurin y Aaron Nesmith también fueron letales, mientras que Rick Carlisle ganó claramente la batalla táctica. La rotación fluida, el uso del “five-out” spacing y el juego sin balón fueron claves para desmantelar la defensa rival.

Además, los Pacers no se dejaron intimidar por el ambiente ni por los cambios de momentum. Supieron golpear en los momentos justos. Cada triple fue un martillazo a la confianza de Cleveland.

¿Qué necesita cambiar Cleveland para evitar el colapso?

Recuperar a Garland, o al menos encontrar una alternativa más eficaz en la creación de juego.

Ajustar la defensa perimetral, con menos sobreayudas y rotaciones más agresivas.

Confiar en sus tiradores, porque un 23.7% en triples no es sostenible si se quiere avanzar.

Dar un paso al frente mentalmente: La madurez emocional también se juega en playoffs.

El primer asalto fue de Indiana, con claridad. Y lo que está en juego ahora para los Cavaliers no es solo el Game 2, sino la validación de todo su proyecto. Tienen que responder. Porque si no lo hacen ahora, puede que no tengan otra oportunidad. La serie ya no es solo deportiva. Es una prueba de carácter. Y Cleveland, que soñaba con las Finales, tendrá que mirar al espejo para encontrar las respuestas.