El desesperado plan de Jamahl Mosley para rescatar a Orlando tras el desastre ¡La oficina de Orlando está que echa humo y Mosley lo sabe! Tras el ridículo histórico de anoche, el coach Jamahl Mosley admite que tiene un rompecabezas gigante frente a él antes de viajar a Detroit para el "todo o nada".

Tras anotar solo 19 puntos en una mitad y fallar 19 de 20 tiros en el último cuarto, el coach de los Magic admite que el equipo está herido. Ahora, Mosley tendrá que recurrir a sus famosas “tácticas poco convencionales” para evitar una eliminación humillante en el Juego 7.

¡El golpe fue directo al alma! Los Orlando Magic pasaron de ganar por 22 al descanso a protagonizar una de las debacles más espantosas en la historia de los playoffs. ¿Cómo se recupera un equipo que metió solo un canasto de campo en todo el cuarto periodo? Esa es la pregunta que desvela a Jamahl Mosley mientras prepara el viaje a la “Ciudad del Motor”.

“Estamos en el medio”: La lectura de Mosley

A pesar del desastre, el coach Mosley intentó mantener la calma en sus declaraciones. “Tuvimos la capacidad de hacerlo en la primera mitad… la mentalidad defensiva, compartir el balón, encestar los tiros. Estamos en algún lugar en el medio”, comentó Mosley. Para el estratega, la clave es recordarles a sus jugadores que, si pudieron dominar por 24 puntos, el talento está ahí; el problema es que desapareció cuando más importaba.

¿Vuelven los videos de la universidad?

Si algo sabemos de Mosley es que no es un coach tradicional. Tras perder en el play-in contra Filadelfia, motivó a sus pupilos mostrándoles videos de sus mejores momentos en la universidad para recordarles quiénes eran antes de la presión de la NBA. El truco funcionó y eliminaron a Charlotte. Ahora, con la moral por el suelo tras el 93-79 ante Detroit, se rumorea que Mosley tendrá que sacar algo todavía más “raro” de su chistera para revivir a un equipo que parece haber muerto psicológicamente.

La estadística que aterra a Orlando

La misión es casi suicida. Los Magic desperdiciaron su “match point” en casa y ahora van a un Juego 7 en la carretera, donde los equipos locales ganan el 75% de las veces. Si Mosley no logra descifrar cómo hacer que Paolo Banchero y compañía vuelvan a meter la pelota en el aro, el sueño del 2026 terminará este domingo en Detroit.

¿Ustedes creen que unas charlas motivacionales y videos viejos son suficientes para arreglar el desastre ofensivo de Orlando? ¿O es que a estos Magic les falta “hierro” para los momentos grandes?