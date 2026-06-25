El base de raíces dominicanas Yaxel Lendeborg apenas lleva un día como jugador de la NBA y ya está acaparando todos los titulares de la prensa de los Estados Unidos. Tras ser elegido en la posición número 11 del Draft por los Golden State Warriors, el joven campeón universitario de Michigan fue abordado sobre lo que significaba compartir camerino con una leyenda de la talla de Stephen Curry.
Su respuesta, cargada de una honestidad brutal, dejó a muchos fanáticos de los Warriors con la boca abierta, pero desató las risas de todo el ecosistema de la liga:
“Es un momento de círculo completo para mí. Lo he estado diciendo cada vez que me lo preguntan: en el 2016, yo era un gran seguidor de Kyrie Irving, así que solía odiar a Stephen Curry“, confesó Lendeborg entre risas ante los medios.
“Así que ahora, poder estar en el mismo equipo que él, jugar y aprender tanto de su juego, significa muchísimo para mí. Lo he conocido un par de veces, es un tipo grandioso, una persona muy genuina y será un verdadero honor ver de cerca lo que hace en persona. Estoy muy emocionado”.
La magistral y divertida respuesta de Stephen Curry
El clip con las declaraciones del quisqueyano se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando debate entre los seguidores de la franquicia. Sin embargo, para el propio Curry, la confesión de su nuevo compañero fue tomada con total deportividad y gracia.
El dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA acudió a su cuenta oficial de Instagram para darle la bienvenida formal al criollo y, de paso, dejarle un recado inolvidable que demuestra su grandeza:
“¡Vamos! ¡Bienvenido a la Bahía! Voy a trabajar muy duro para convertirme en tu nuevo jugador favorito”, escribió Curry con humor.
Un talento de élite listo para la acción
Más allá de las divertidas interacciones con Draymond Green y Stephen Curry en sus primeras 24 horas como profesional, Golden State sabe que se ha llevado a una auténtica joya al Chase Center.
En su última temporada en la NCAA, Lendeborg fue el motor indiscutible para que los Michigan Wolverines levantaran el campeonato nacional, promediando una línea espectacular de 15.1 puntos, 6.8 rebotes, 3.2 asistencias, 1.1 robos y 1.2 bloqueos por encuentro, lanzando para un soberbio 51.5% de campo y un letal 37.2% desde la línea de tres puntos. Sin duda, el talento dominicano está listo para brillar en el gran circo de la NBA.