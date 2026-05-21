Los Lakers de Los Ángeles tienen problemas más grandes que armar su roster de cara a la próxima temporada — con la posible retirada de LeBron James y el desafío de construir un equipo competitivo alrededor de Austin Reaves y Luka Doncic. Pero también intentaron resolver su estructura organizacional con un movimiento que no salió como esperaban.

Según Yahoo Sports, los Lakers ofrecieron el puesto de Vicepresidente Ejecutivo al asistente general manager de los Timberwolves de Minnesota, Steve Senior — quien lo rechazó y eligió quedarse en Minnesota.

El hombre que los Lakers querían

Senior se unió a los Timberwolves en 2022 como asistente general manager, enfocándose en desarrollo de jugadores y scouting de personal. Su trabajo fue parte fundamental del proceso que convirtió a Minnesota en un contendiente serio en la Conferencia Oeste — llegando a las Finales del Oeste en dos temporadas consecutivas antes de caer ante los Spurs de San Antonio en 2026.

Para los Lakers, su perfil era exactamente lo que necesitaban. El desarrollo de jugadores es una de las fortalezas organizacionales más valiosas de la liga — y Senior construyó su reputación precisamente en esa área.

Una carrera construida desde abajo

La historia de Steve Senior en la NBA es la de alguien que subió peldaño a peldaño:

| 2011 | Rockets de Houston | Asistente coordinador de video (bajo J.B. Bickerstaff) |

| Varios años | Knicks de Nueva York | Coordinación de video y desarrollo de jugadores |

| 2018-2022 | Grizzlies de Memphis | Desarrollo de jugadores → Scouting de personal |

| 2022-presente | Timberwolves de Minnesota | Asistente General Manager |

En 2011, Senior aceptó una reducción salarial para regresar a las operaciones de tiempo completo en la NBA con los Rockets — una señal de su compromiso con el trabajo más allá del dinero. Memphis y Minnesota establecieron reputaciones por maximizar el crecimiento interno de talento durante partes de su mandato.

El hombre detrás del ejecutivo

Senior nació alrededor de 1981 en North Brunswick, Nueva Jersey, hijo de inmigrantes jamaicanos — Granville y Paulette Senior. Desarrolló su amor por el baloncesto asistiendo a partidos de los Knicks de Nueva York con Patrick Ewing como figura.

Jugó baloncesto universitario en Kean University como guardia de 6’3″ entre 1998 y 2000, antes de hacer la transición hacia las operaciones de baloncesto profesional.

En 2023, Kean University le otorgó el inaugural Premio Pat y D’Ann Ippolito Legacy Award por sus contribuciones al atletismo y la mentoría — un reconocimiento que habla de su impacto más allá de las canchas.

El mensaje implícito: el trabajo no está terminado

Senior declinó comentar sobre la oferta de los Lakers. Pero su decisión habla por sí sola.

Los Timberwolves acaban de ser eliminados por los Spurs en las Finales del Oeste — una derrota dolorosa que dejó preguntas sobre el futuro del núcleo de Minnesota. Con Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns y Rudy Gobert en el centro de decisiones importantes este verano, Senior claramente cree que todavía tiene trabajo por hacer en Minneapolis.

Rechazar el puesto de Vicepresidente Ejecutivo de los Lakers — una de las franquicias más icónicas del deporte americano — no es una decisión que se toma a la ligera. Es una declaración de intenciones.