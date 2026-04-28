¿El fin del “Tanking”? La NBA cocina un nuevo sistema de lotería para castigar a los equipos “perdedores” La liga se cansó de ver equipos perdiendo a propósito y ya tiene un plan sobre la mesa que cambiaría las reglas del juego para siempre. Bajo el lema de Adam Silver de que "perder debe ser incómodo", surge la propuesta "3-2-1". ¿Se acabó el premio por ser el peor de la liga? Aquí te explicamos cómo este cambio afectaría el futuro del baloncesto.

La NBA está a punto de dar un golpe de timón histórico. Según un reporte de Shams Charania (ESPN), ha ganado fuerza una propuesta denominada “Lotería 3-2-1”, diseñada específicamente para erradicar el tanking (la estrategia de perder partidos para obtener mejores turnos en el Draft). El Comisionado Adam Silver ha sido tajante: “Deberíamos tener un sistema donde odies perder. Perder debería ser incómodo”.

¿En qué consiste el sistema “3-2-1”?

La propuesta no es solo un ajuste, es una reestructuración completa de cómo se reparten las probabilidades de obtener el pick número uno:

Expansión de la Lotería: Pasaría de 14 a 16 equipos, incluyendo ahora a los conjuntos que participen en el torneo Play-In. El Sistema de Bolas (3-2-1): * Los equipos que no clasifiquen a Playoffs ni al Play-In, pero que se mantengan competitivos (puestos 4 al 10 del peor récord), recibirían 3 bolas de lotería cada uno. La “Zona de Descenso”: Los tres peores récords de la liga serían penalizados con solo 2 bolas de lotería y tendrían un “piso” en el draft del pick número 12. Es decir, ¡podrían caer bajísimo por ser los peores!

Los sembrados 9 y 10 del Play-In recibirían 2 bolas, mientras que los perdedores del duelo 7-8 recibirían 1 sola bola.

Adiós a las “Dinastías de la Lotería”

La NBA también busca evitar que un solo equipo acapare el talento joven por años. Según Charania, las nuevas reglas prohibirían:

Ganar el pick número 1 en años consecutivos.

Tener selecciones dentro del Top 5 en tres años seguidos.

¿Un remedio demasiado amargo?

Dentro de las oficinas de la liga, muchos ejecutivos ven esto como una “sobrecorrección”, pero necesaria. El objetivo es que los equipos dejen de lucir el perder como una “medalla de honor” y se vean forzados a competir cada noche para no caer en esa “zona de castigo” que les quitaría toda oportunidad de conseguir a la próxima superestrella.

Aunque nada está escrito en piedra todavía y los dueños deben votar, el consenso es que el cambio es inminente. La NBA quiere equipos que luchen, no que se rindan.

¿Cree usted que castigar a los equipos con los peores récords es justo, o esto solo hará que los equipos malos se queden estancados en el sótano por más tiempo?