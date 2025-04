El futuro de Giannis Antetokounmpo en jaque tras desventaja de 0-2 ante los Pacers La sorpresiva crisis de los Bucks en los playoffs de 2025 desata una ola de especulaciones sobre un posible adiós de Giannis Antetokounmpo. ¿Está a punto de romperse la relación con Milwaukee?

Por años, Giannis Antetokounmpo ha sido el rostro, el motor y el corazón de los Milwaukee Bucks. Pero tras caer por segunda vez consecutiva ante los Indiana Pacers en la primera ronda de los playoffs, las alarmas no solo se han encendido: están a punto de explotar. El revés del martes por 123-115 en el Gainbridge Fieldhouse pone al equipo dirigido por Doc Rivers en una desventaja peligrosa de 0-2, una situación que podría tener consecuencias mucho más profundas que una simple eliminación temprana.

Una historia que podría repetirse

Si los Bucks no logran revertir esta serie y terminan fuera en primera ronda por tercer año consecutivo, la franquicia podría enfrentar un punto de quiebre. Y en el centro del huracán está Giannis, el dos veces MVP y campeón de la NBA, cuyo compromiso con Milwaukee ya no se siente tan inquebrantable como antes.

Aunque hace menos de dos años la directiva pareció blindar su proyecto al adquirir a Damian Lillard y firmar a Antetokounmpo por tres años más y 186 millones de dólares, la presión de rendir en playoffs ha vuelto a colocarlos en el paredón mediático. Tal como afirmó el veterano insider Chris Haynes: “Si los Bucks no llegan a las Finales o al menos no hacen una carrera profunda, podríamos ver cambios significativos. No solo en el plantel, sino también en el cuerpo técnico y la oficina principal.”

Una actuación que no alcanzó

Lo más preocupante es que el rendimiento individual de Giannis ha sido excepcional. En el segundo juego ante Indiana sumó 34 puntos (14 de 20 en tiros de campo), 18 rebotes, siete asistencias y un tapón. Pero eso no bastó. El equipo tardó demasiado en encontrar ritmo, y volvió a fallar en momentos defensivos clave.

Damian Lillard, quien regresó tras más de un mes de baja por un coágulo en la pantorrilla, todavía no está al 100%. Sin embargo, en una serie corta, el tiempo no está del lado de los Bucks.

¿Rumbo a Brooklyn?

Las especulaciones no se hicieron esperar. Según Brian Lewis del New York Post, Antetokounmpo siente atracción por Nueva York, y los Brooklyn Nets ya lo ven como un “objetivo principal”. Con capital de draft y espacio salarial, podrían convertirse en protagonistas de un mega traspaso si Giannis decide buscar nuevos aires.

Esto desata una pregunta inevitable: ¿están listos los Bucks –y la ciudad de Milwaukee– para decir adiós a su ídolo?

El peso del fracaso colectivo

El contrato de Giannis lo ata al equipo hasta 2027, pero en la NBA moderna eso no es garantía de permanencia. La presión mediática, el deseo de competir al más alto nivel y la inmediatez de resultados pesan más que nunca. Si Milwaukee fracasa nuevamente, podría empezar un proceso de reestructuración, quizá sin su emblema.

Doc Rivers, que asumió como entrenador con la expectativa de corregir el rumbo, ha sido duramente criticado por los aficionados y la prensa, y ya hay llamados públicos para su destitución. La gestión del equipo ha sido errática, y la defensa –una de sus señas de identidad en el pasado– ya no intimida como antes.

Todo o nada el viernes

El Juego 3 en el Fiserv Forum será más que una cita clave: podría ser el inicio de la remontada… o el comienzo del fin. Milwaukee necesita no solo ganar, sino convencer, y hacerlo de forma colectiva. Porque esta serie no se juega únicamente en la cancha. También se libra en los despachos, en los rumores y, sobre todo, en el corazón de una ciudad que teme perder a su héroe más grande.

Y si eso ocurre, nada volverá a ser igual en Milwaukee.