En el escenario de mayor presión de las Grandes Ligas del baloncesto, el veterano base de San Antonio firmó un Juego 5 para el olvido y cerró una serie final catastrófica en sus porcentajes de tiro, dejando al unicornio Wembanyama sin su principal motor en el parqué.
La fisonomía del subcampeonato de los San Antonio Spurs en estas Finales de la NBA 2026 no solo se explica a través de los pecados de juventud de Victor Wembanyama en los cierres de juego. Una parte sustancial de la dolorosa derrota en cinco partidos ante los New York Knicks recae sobre los hombros de la experiencia. De’Aaron Fox culminó su novena campaña en la liga con una actuación espeluznante en el Juego 5, sepultando las aspiraciones texanas tras una serie caracterizada por la inconsistencia y el divorcio absoluto con las redes de la portería del aro.
Fox, quien cumple su segundo año vistiendo la casaca de la organización de San Antonio, fue el director de orquesta que devolvió a los Spurs a la serie por el campeonato por primera vez desde la gloriosa época de 2014. Sin embargo, cuando llegó el momento de revalidar su estatus de jugador franquicia ante la zaga perimetral neoyorquina, el armador sufrió un colapso estadístico que ha desatado un análisis exhaustivo por parte de los principales cronistas norteamericanos.
Los números de la desgracia: El desglose que condena al base
El veredicto de las pizarras y los sistemas de monitoreo analítico reflejan una realidad devastadora. A lo largo de la serie final, Fox promedió apenas 12.8 puntos por partido, arrastrando un paupérrimo 34.2% en tiros de campo y un helado 25% desde la línea de tres puntos.
El periodista especializado Tomer Azarly expuso la cruda fisonomía de la desaparición del base en los cuartos periodos, el territorio denominado “clutch” donde se deciden los anillos de la FIFA del baloncesto:
EL INFRAESTRUCTURA DEL COLAPSO DE FOX EN EL CUARTO CUARTO
➔ Juego 1: 0 de 2 en tiros de campo.
➔ Juego 2: 2 de 2 en tiros de campo.
➔ Juego 3: 2 de 6 en tiros de campo.
➔ Juego 4: 1 de 5 en tiros de campo (incluyendo el tapón de Anunoby).
➔ Juego 5: 0 de 4 en tiros de campo.
El quinto y decisivo asalto del sábado por la noche fue la consumación de su vía crucis particular. En una noche donde San Antonio necesitaba fluidez perimetral para contrarrestar la remontada de los Knicks, Fox apenas aportó 7 puntos y 5 rebotes en un espantoso 3 de 15 en tiros de campo, incluyendo un trágico 1 de 8 en triples.
La resiliencia de Nueva York tritura el esfuerzo de los jóvenes
El derrumbe de Fox restó un impacto colateral tremendo a los esfuerzos del resto del plantel de Mitch Johnson. El novato Dylan Harper cargó con la gallardía ofensiva de los locales al registrar una soberbia línea de 25 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, escoltado por el doble-doble de Wembanyama (19 tantos y 14 capturas) y los aportes secundarios de Julian Champagnie y Devin Vassell.
A pesar de que los Spurs llegaron a ostentar una cómoda ventaja de hasta 18 puntos en la primera mitad del encuentro, la alarmante falta de precisión de su armador estelar le permitió a los Knicks reagrupar sus filas. Con el timón moral de Jalen Brunson, Nueva York hilvanó su clásica fisonomía de juego físico y resiliencia para borrar el déficit, adjudicándose el tercer campeonato en la historia de la franquicia y forzando a San Antonio a iniciar una pretemporada llena de interrogantes en las oficinas de la gerencia de cara al mercado de agentes libres.