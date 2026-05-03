El guerrero Joel Embiid desafía al dolor y se declara listo para el Juego 1 ante los Knicks Tras sobrevivir a la carnicería del Juego 7 en Boston, Joel Embiid no piensa tomarse un respiro y ya tiene la mira puesta en el Madison Square Garden.

Los Philadelphia 76ers apenas tuvieron tiempo de celebrar su histórica remontada ante Boston cuando ya les toca medirse a los New York Knicks. La gran duda era el estado físico de Joel Embiid, quien terminó el Juego 7 con el cuerpo “molido” y necesitó asistencia para reajustar los vendajes de su reciente cirugía de apéndice.

El reporte médico: Luz verde en el Garden

Para alivio de Nick Nurse y toda la ciudad del amor fraternal, el primer reporte oficial de lesiones trae buenas noticias:

Estatus: Joel Embiid ha sido listado como Probable para el Juego 1 de este lunes.

La batalla de Boston: Embiid jugó 39 minutos de pura intensidad, promediando en la serie 28 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Su capacidad para llegar a la línea de tiros libres (11 veces en el Juego 7) fue lo que terminó de hundir a los Celtics.

El muro de Nueva York

Pero ojo, que los Knicks no son los Celtics. Mientras Boston sufría por la falta de hombres grandes, Nueva York tiene una rotación de centros de élite que le harán la vida imposible a “The Process”. Embiid no solo tendrá que luchar contra sus propios dolores, sino contra una defensa física que promete convertir la zona pintada en un campo de batalla.

El factor “Momentum”

Los Sixers llegan encendidos tras ganar tres juegos seguidos con la soga al cuello. Con Tyrese Maxey volando y Paul George aportando veteranía, Filadelfia busca “robarse” el factor cancha desde el primer día en la serie más picante de la División Atlántico.

¿Ustedes creen que el cuerpo de Embiid aguantará el castigo físico de los Knicks tras el desgaste contra Boston? ¿Son los Sixers favoritos ahora que se quitaron el fantasma de los Celtics de encima?