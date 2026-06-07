El histórico dominio de Karl-Anthony Towns que le valdrá $272 millones en Nueva York Rumbo a la gloria y el súper máximo: Karl-Anthony Towns justifica una extensión de $272 millones con dominio absoluto en las Finales de la NBA. El pívot de origen dominicano destroza las dudas sobre su encaje táctico con una exhibición histórica en los primeros dos juegos de la serie por el campeonato, poniendo sobre la mesa los argumentos para amarrar un acuerdo multimillonario de largo plazo en la "Gran Manzana".

Karl-Anthony Towns brilla con nivel de MVP en las Finales de la NBA 2026 y justifica una extensión de contrato de $272 millones con los New York Knicks.

La sequía histórica de la “Gran Manzana” podría estar viviendo sus últimos días, y el gran arquitecto de esta revolución sobre la duela tiene nombre y apellido. Los New York Knicks se han colocado a tan solo dos victorias de coronarse campeones de la NBA tras firmar una postemporada de dominio histórico, guiados por un nivel sencillamente descomunal del pívot con raíces dominicanas, Karl-Anthony Towns.

El rendimiento de Towns en los primeros dos compromisos de la serie definitiva no solo lo ha posicionado como el candidato principal para alzarse con el galardón de MVP de las Finales, sino que ha desatado una ola de reportes contractuales en los despachos de la liga. De acuerdo con el reconocido periodista Sam Amick de The Athletic, la gerencia de Nueva York ya contempla seriamente asegurar los servicios del pívot a largo plazo mediante una extensión masiva de cuatro años y 272 millones de dólares al término de la campaña.

Las cláusulas sobre la mesa en Nueva York

El panorama contractual de la estrella de los Knicks es uno de los temas más atractivos de la postemporada. Actualmente, a Towns le resta una temporada garantizada en su acuerdo vigente, además de una opción de jugador valorada en 61 millones de dólares para la zafra 2027-28.

No obstante, los analistas deportivos coinciden en que, sin importar si logran amarrar el trofeo Larry O’Brien en los próximos días o no, el impacto del jugador en la estructura del equipo ha sido tan determinante que la extensión es un paso lógico y totalmente merecido. Si bien las genialidades de Jalen Brunson han acaparado las portadas de la prensa neoyorquina, ha sido la presencia, versatilidad y dominio en la pintura de Towns lo que ha permitido que el engranaje colectivo funcione a niveles históricos.

Silenciando las dudas bajo las órdenes de Mike Brown

El presente de ensueño de los Knicks sirve además como una rotunda bofetada con guante blanco para los críticos que, durante la temporada regular, cuestionaron fuertemente el encaje táctico del pívot en el esquema de la mítica franquicia. Los rumores sobre supuestas fricciones o falta de sintonía entre Towns y el cuerpo técnico liderado por el estratega Mike Brown han quedado completamente pulverizados en el momento más importante del año, consolidando una racha de victorias consecutivas que asusta al resto de la liga.

La mesa está servida y el equipo de Manhattan se encuentra firmemente en el asiento del conductor. Con el campeonato a la vuelta de la esquina y la opción de estampar una firma histórica de 272 millones, el pívot está completando la página más brillante de su carrera profesional en este 2026.