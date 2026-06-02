El baloncesto de la República Dominicana despide de los tabloncillos a uno de sus embajadores más singulares y trotamundos. El base armador Edgar Sosa ha comunicado de manera oficial su retiro definitivo como jugador activo, cerrando un ciclo deportivo que destaca de forma inmediata en los registros históricos del deporte nacional por su impresionante alcance geográfico y su capacidad de adaptación en los escenarios más diversos del planeta.
A lo largo de su carrera, Sosa consiguió desmarcarse del trayecto tradicional de los baloncestistas caribeños, construyendo una sólida reputación en ligas de primera línea y mercados emergentes a lo largo de seis continentes.
Una huella imborrable en catorce naciones distintas
La hoja de vida del armador de ascendencia quisqueyana se convirtió en un mapa de ruta para las futuras generaciones de atletas locales, acumulando hitos en una cantidad de territorios difícil de igualar en la disciplina:
Formación de élite: Su camino hacia el profesionalismo se forjó en el baloncesto escolar de los Estados Unidos con Rice High School, saltando posteriormente a la exigente División I de la NCAA con la Universidad de Louisville.
Impacto en plazas europeas y asiáticas: El base dejó su sello de anotador y creador de juego en campeonatos de alto nivel competitivo como Italia, España, Alemania y Francia, además de abrirse paso en ligas de Israel, Irán y el Líbano.
Fronteras no tradicionales: El recorrido global sumó experiencias profesionales en las ligas de Nueva Zelanda, Egipto, Irak, Libia y Arabia Saudita, sin dejar de lado sus apariciones en los torneos locales de la República Dominicana.
Resiliencia con la Selección Nacional y un adiós al tabloncillo
Más allá de sus campeonatos y éxitos en clubes extranjeros, el paso de Edgar Sosa por la Selección Dominicana de Baloncesto quedó marcado en la memoria colectiva por su entrega y su carácter para superar la adversidad. Tras reponerse de una de las lesiones físicas más graves y dramáticas registradas en la historia del seleccionado nacional durante el torneo Preolímpico de Mar del Plata en 2011, el base retornó al máximo nivel competitivo demostrando una disciplina y un sacrificio que definieron el tramo final de su carrera.
Con sus botas colgadas de manera definitiva, el veterano jugador se despide del rectángulo de juego asumiendo una nueva postura en la industria, declarando que, si bien se aparta de las canchas como profesional, mantendrá intacto su vínculo con el deporte desde la posición de un apasionado seguidor del juego.