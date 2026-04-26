El misterio del número 0: La extraña y “salada” coincidencia detrás de las lesiones de Aquiles en la NBA ¿Maldición o casualidad? El mundo del baloncesto está con la boca abierta tras descubrir un patrón escalofriante entre las estrellas que se han roto el tendón de Aquiles recientemente. Desde DiVincenzo hasta Tatum, hay un detalle en el uniforme que los une a todos. ¡Para no creerlo!

Si usted es de los que cree en las cábalas y el “fucú”, esta noticia lo va a dejar frío. La tragedia de Donte DiVincenzo, quien se rompió el tendón de Aquiles este sábado apenas arrancando el Juego 4 ante los Nuggets, no es solo un golpe bajo para los Minnesota Timberwolves. Según el “insider” Brett Siegel, esta lesión es el último eslabón de una cadena de coincidencias que da miedo.

Resulta que en los últimos dos años, las lesiones más devastadoras de la postemporada han perseguido a un grupo muy específico de jugadores. Damian Lillard, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton y ahora Donte DiVincenzo tienen algo en común: ¡todos usan el número 0 en su camiseta!

¿El número de la mala suerte?

Parece una trivia sacada de una película de suspenso, pero los datos no mienten. El número “0”, que muchas estrellas eligen para representar un nuevo comienzo o que nadie creía en ellos, se ha convertido en un imán para la peor lesión que puede sufrir un basquetbolista.

Jayson Tatum: Se lo rompió y, por suerte, regresó en tiempo récord para liderar a sus Celtics hoy.

Damian Lillard y Tyrese Haliburton: Vieron sus sueños de campeonato truncados por la misma razón.

Donte DiVincenzo: El más reciente en caer, dejando a Minnesota “cojo” en el perímetro.

El milagro de Minnesota entre la tragedia

Lo de los Timberwolves el sábado fue para escribir un libro. Perdieron a DiVincenzo (Aquiles) y luego a su estrella Anthony Edwards (rodilla). Pero cuando todo parecía perdido, apareció Ayo Dosunmu desde la banca para meter 43 puntos y poner la serie 3-1 a favor de los Wolves. ¡Un verdadero palo acechao!

Ahora Minnesota tiene la difícil tarea de cerrar la serie el lunes en Denver sin su “backcourt” titular. Con Edwards fuera por varias semanas y DiVincenzo fuera por el resto del año (y quizás parte del próximo), los Wolves tendrán que demostrar de qué están hechos.

¿Usted cree que esto del número 0 es pura coincidencia o que ya es hora de que las estrellas de la NBA le cojan miedo a ese uniforme?

¿Es Jayson Tatum la prueba de que se puede volver más fuerte tras romperse el Aquiles, o DiVincenzo la tendrá más difícil por su estilo de juego?