El motor de Karl-Anthony Towns: El emotivo recuerdo de su madre en el Día de las Madres El hijo que nunca olvida: la conmovedora historia detrás de Karl-Anthony Towns y su madre dominicana. El estelar jugador dominicano de los Knicks de Nueva York rinde tributo a Jacqueline Cruz tras la festividad nacional.

La celebración del Día de las Madres en la República Dominicana siempre despierta las fibras más sensibles de los dominicanos en todo el mundo. En el plano deportivo internacional, pocos atletas personifican de manera tan profunda el significado de este día como el estelar pívot de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns, quien a lo largo de su carrera en la NBA ha mantenido el recuerdo de su fallecida madre, Jacqueline Cruz, como el principal motor de su vida y de su éxito profesional.

La conexión de Towns con sus raíces y con la memoria de su madre ha vuelto a conmover a la fanaticada criolla, que ve en el jugador de sangre quisqueyana un ejemplo absoluto de amor filial, patriotismo y resiliencia tras las duras pruebas familiares que le ha tocado afrontar en su camino a la cúspide del baloncesto.

Jacqueline Cruz: El pilar que sembró el orgullo dominicano

Para comprender la identidad de Karl-Anthony Towns en el terreno de juego, es imprescindible recordar a Jacqueline Cruz, una apasionada mujer de origen dominicano, nativa de Santiago y con raíces muy profundas en el municipio de Tamboril. Ella no solo fue el pilar afectivo de la familia, sino la responsable directa de inocular en el jugador el orgullo por la bandera tricolor y el amor por la cultura de la media isla.

Lamentablemente, en abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia global, Jacqueline Cruz falleció debido a complicaciones derivadas del virus, una tragedia que marcó un antes y un después en la vida del baloncestista. Desde ese momento, cada partido, cada selección al Juego de Estrellas y cada paso histórico en los playoffs de la NBA han estado dedicados de forma exclusiva al cielo, manteniendo viva una promesa de éxito en honor a quien le dio la vida.

Un hijo ejemplar respaldado por toda una nación

La figura de Karl-Anthony Towns ha trascendido las canchas debido a su calidad humana y su constante fidelidad hacia sus orígenes. Los aficionados dominicanos en las plataformas digitales se volcaron en mensajes de admiración y respeto hacia el jugador de los Knicks en esta fecha tan especial, catalogándolo como un verdadero orgullo tricolor.

Los fanáticos destacan de manera unánime que el pívot ha sido un hijo excepcional que nunca olvida de dónde viene y que honra la memoria de Jacqueline en el escenario más grande del mundo. Con los Knicks de Nueva York compitiendo al más alto nivel, la fanaticada dominicana ha cerrado filas para respaldar al jugador en su búsqueda del campeonato, asegurando que el éxito de Towns es también el triunfo de los valores familiares y del legado de una madre que nunca dejó de creer en él.