¿El nuevo Doc Rivers? La humillante comparación que persigue a Joe Mazzulla tras el colapso histórico de los Celtics ¡Catástrofe en el Garden y el banquillo de Boston está ardiendo! Una noche negra que entrará en los libros de historia de los Celtics, pero por las razones equivocadas. Lo que parecía una serie liquidada terminó en un colapso que tiene un solo nombre señalado: Joe Mazzulla.

Por primera vez en la historia de la franquicia, Boston desperdicia una ventaja de 3-1 y queda fuera en primera ronda. Las redes no perdonan a Mazzulla, a quien ya acusan de heredar la “maldición” de los lideratos perdidos en los momentos grandes.

¡Se acabó el mambo en Boston y de la peor manera! Los Celtics consumaron el desastre este sábado al caer en el Juego 7 ante los Philadelphia 76ers, completando una debacle tras ir ganando la serie 3-1. La ciudad del trébol está en shock: nunca antes, en toda su gloriosa historia, el equipo verde había regalado una ventaja tan cómoda en los playoffs.

Mazzulla en el ojo del huracán

La sombra de Doc Rivers —famoso por desperdiciar múltiples ventajas de 3-1 en su carrera— ahora persigue a Joe Mazzulla. Aunque el coach llevó a Boston al título en 2024, este fracaso borra mucho de ese crédito. Los fanáticos no han tardado en comparar su gestión con los fiascos de Rivers en 2003 (Magic) y 2020 (Clippers).

Una batalla sin su capitán

Hay que decir que Boston salió a la guerra con un brazo atado:

La baja de Tatum: Jayson Tatum no pudo jugar por una rigidez en la rodilla izquierda, dejando un vacío imposible de llenar.

Jaylen Brown sacó la cara: Brown terminó con 33 puntos y 9 rebotes , dándolo todo en 12 de 27 tiros de campo.

Sequía desde el perímetro: El triple, que ha sido el arma letal de Mazzulla, le dio la espalda al equipo en los minutos finales. Derrick White (26 puntos) y Neemias Queta (17 puntos y 12 rebotes) pelearon, pero no fue suficiente para frenar el empuje de Embiid y sus Sixers.

¿Fin de ciclo o mala suerte?

A pesar de tener a cinco jugadores en cifras dobles, los Celtics se quedaron sin gasolina cuando el juego se puso “apretao”. Ahora, la gerencia tendrá que mirarse al espejo durante el verano. ¿Es Mazzulla el hombre indicado para el futuro o su sistema de “vivir y morir por el triple” ya tocó techo?

¿Ustedes creen que la culpa es toda de Mazzulla o es que sin Tatum este equipo simplemente no tiene “clutch”? ¿Es justo compararlo con Doc Rivers o la lesión de su estrella lo exonera del colapso?