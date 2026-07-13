El nuevo fichaje de 52 millones de los Lakers presume tatuaje de Kobe Bryant El pívot Sandro Mamukelashvili estampa su firma por cuatro temporadas y asume con orgullo el reto de liderar la fisonomía interior del equipo en la era post-LeBron James.

Los despachos de los Lakers de Los Ángeles continúan ejecutando de forma lineal su plan de contingencia tras el sismo provocado por la partida de su máxima deidad ofensiva. En su empeño por añadir envergadura perimetral y fortaleza física a las plantillas de la rotación, la franquicia californiana oficializó la firma del ala-pívot y centro Sandro Mamukelashvili bajo un acuerdo contractual de alta fidelidad de cuatro temporadas y 52 millones de dólares.

El jugador de 2.08 metros de estatura llega a la Costa Oeste para integrarse a una fisonomía de plantel que busca pasar la página linealmente, sumándose a las pizarras de reconstrucción donde ya figuran los nombres de Austin Reaves y el recién adquirido pívot Walker Kessler.

El homenaje en la piel al eterno “Black Mamba”

La llegada de Mamukelashvili a Los Ángeles encierra una profunda carga emocional y mística. Durante su etapa en el baloncesto colegial de la NCAA vistiendo la franela de Seton Hall, el espigado jugador decidió grabarse en la piel el lema “Mamba Mentality” como un homenaje permanente al legado e impacto de Kobe Bryant en el paddock de la NBA.

Al ser cuestionado por Khobi Price de las columnas del California Post sobre los motivos que inclinaron la balanza para estampar su firma en los folios angelinos, el jugador expuso su tremenda ilusión:

“Solo el nombre ya lo dice todo: todas las leyendas juegan para los Lakers. Es una organización de un nivel sumamente alto. Están comenzando una página nueva en sus libros de historia y es simplemente increíble ser parte de esto. Solo me imaginaba esto jugando en el videojuego 2K. Hay que tener un chip de orgullo en el hombro cuando juegas para esta franquicia”.

Las planillas estadísticas que respaldan su llegada

La gerencia encabezada por Rob Pelinka no solo buscó la fisonomía mental del jugador, sino que sus registros contables en la duela justifican plenamente la inversión en las oficinas comerciales. Durante la campaña regular de 2025-2026, defendiendo las planillas de los Raptors de Toronto tras un provechoso ciclo con los Spurs de San Antonio, Mamukelashvili aportó una línea de rendimiento sumamente sólida en la pintura:

Presencia en pista: Vio acción en un total neta de 80 compromisos oficiales.

Aporte ofensivo y rebotero: Promedió 11.2 puntos y 4.9 capturas por encuentro bajo los tableros.

Puntería perimetral: Exhibió herramientas de alta fidelidad en el tiro de larga distancia al promediar un notable 39% de efectividad detrás del arco de tres puntos.

La dirección técnica de los Lakers apostará de forma lineal por la capacidad de Mamukelashvili para abrir la cancha y asegurar las segundas oportunidades en los rebotes, depositando su confianza en un atleta que ya tiene la mentalidad de la Mamba grabada en el cuerpo y el alma para afrontar la exigencia de la plaza de Los Ángeles.