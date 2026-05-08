El número de James Harden que tiene a los fans de los Cavs con los nervios de punta Tiene casi tantos balones perdidos como canastas en estos playoffs.

El veterano base tuvo otra actuación decepcionante en el Juego 2 con 3-13 en tiros. Cleveland cae 0-2 ante Detroit y está al borde del abismo.

Hay estadísticas que no necesitan mucho análisis. Solo hay que leerlas y dejar que el número hable por sí solo. El periodista Erik Slater publicó una en X que resume perfectamente la pesadilla de James Harden en estos playoffs:

“James Harden en estos playoffs: Canastas anotadas: 52. Balones perdidos: 47.”

Cincuenta y dos canastas. Cuarenta y siete pérdidas de balón. Una diferencia de apenas cinco en toda la postemporada. Para un base que se supone debe ser el segundo motor ofensivo de los Cavaliers de Cleveland, esa cifra es alarmante.

Otra noche para olvidar

El Juego 2 ante los Pistons de Detroit fue más de lo mismo para Harden. En 37 minutos de acción, el veterano de 17 temporadas en la NBA terminó con:

10 puntos

6 rebotes

3 asistencias

3-13 en tiros de campo

0-4 desde el triple

4-4 desde la línea de tiro libre

4 balones perdidos

Un 23% de efectividad en tiros de campo en un partido de playoffs de segunda ronda es simplemente inaceptable para un jugador de su calibre y su contrato.

El contexto: una apuesta que no está funcionando

Los Cavaliers adquirieron a Harden desde los Clippers de Los Ángeles — a cambio de Darius Garland — con la ambición de formar un dúo ofensivo devastador junto a Donovan Mitchell. La idea era clara: Mitchell como primera opción y Harden como creador de juego experimentado que pudiera aliviar la presión sobre el base estrella.

La realidad ha sido más complicada. Harden, en su primera temporada con Cleveland, ha tenido momentos brillantes pero una inconsistencia que se ha amplificado en los playoffs — precisamente cuando el equipo más lo necesita.

Mitchell solo no alcanza

Donovan Mitchell lo intentó todo en el Juego 2. El base estrella de los Cavs terminó con 31 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos — una actuación de élite que en cualquier otra noche hubiera sido suficiente para ganar.

Pero Cleveland cayó de todas formas. Detroit tuvo una noche brillante desde el triple (50% de efectividad), mientras que los Cavs tiraron un decepcionante 22% desde el arco. Jarrett Allen aportó 22 puntos y 7 rebotes, y Evan Mobley sumó 9 puntos y 4 asistencias, pero no fue suficiente.

Al borde del abismo

Cleveland cae 0-2 en la serie y ahora enfrenta la posibilidad de quedar 0-3 — un hoyo del que prácticamente nadie regresa en la historia de los playoffs de la NBA. El Juego 3 es este sábado 9 de mayo en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, a las 3:00 PM ET.

Los Cavs necesitan ganar en casa. Y para eso, necesitan una versión diferente de James Harden — una que no han visto con consistencia en estos playoffs.

La pregunta que todos en Cleveland se hacen es la misma: ¿llegará a tiempo?