El podio se escapa: Dominicana cae en un partidazo ante Brasil en el AmeriCup Sub-18 Pese a un soberbio esfuerzo ofensivo encabezado por Isaiah Santos y Marlon Martínez, el quinteto tricolor cedió en el último tramo ante la efectividad de la canarinha y se despide de la lucha por el podio continental.

La selección nacional sub-18 de la República Dominicana batalló hasta el último segundo sobre el tabloncillo del Domo de la Feria en León, México, pero no pudo contener el empuje de Brasil en el cierre, cayendo con marcador de 101-96 en un electrizante partido correspondiente a los cuartos de final del FIBA AmeriCup Sub-18 2026.

Con este revés, el combinado quisqueyano ve frenadas sus aspiraciones de avanzar a la ronda semifinal del prestigioso torneo continental y queda fuera de la contienda por las medallas.

Intercambio de golpes y drama en el cierre

El encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones y constantes alternativas en el liderato, registrando un total de 12 cambios de ventaja y 7 empates a lo largo de los 40 minutos de acción reglamentaria. Brasil golpeó primero al llevarse el parcial inicial (29-22), pero los criollos respondieron de gran manera en el segundo cuarto con una corrida de 32-24, apoyados en transiciones rápidas y el donqueo espectacular de Luis Valdez para irse al descanso con la pizarra a su favor.

No obstante, el cansancio y una costosa falta descalificante cometida por Antonio Pemberton restando 4:55 del último cuarto quebró el ritmo tricolor. Brasil aprovechó los tiros libres de Caio Mathias y un triple letal de Joao Neves para distanciarse por 13 puntos (86-75).

A pesar de una reacción tardía comandada por un triple de Marlon Martínez que redujo la brecha a cuatro puntos (99-95) a falta de 19 segundos, los sudamericanos sentenciaron desde la línea de tiros libres por vía de Neves y Pietro Melo.

Los líderes del patio

La ofensiva tricolor tuvo un rendimiento colectivo notable (47% de campo y 54.2% en tiros de dos puntos), destacando las actuaciones individuales de sus principales figuras:

Marlon Martínez: Fue el motor de la eficiencia dominicana al registrar una valoración de 31 dígitos, cargando con el equipo en los momentos de mayor presión en el tabloncillo mexicano.

Isaiah Santos: Volvió a exhibir su etiqueta de canastero de élite al comandar el renglón de anotación de los quisqueyanos con un total de 25 puntos.

Próximo objetivo: La reclasificación del 5° al 8° puesto

A pesar de quedar eliminados de la carrera por el campeonato, el torneo no ha terminado para los juveniles de la patria. La escuadra de la República Dominicana pasará de inmediato a disputar la fase de clasificación por los puestos del 5° al 8° del AmeriCup. El conjunto tricolor se mantiene en León para medir fuerzas en la duela ante el perdedor de las otras llaves eliminatorias, con la firme misión de cerrar su participación internacional en lo más alto del escalafón continental.