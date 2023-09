El problema de Jean Montero y Gran Canaria no es solo dinero El dominicano no se presentó a entrenar en el club luego del Mundial y aduce que ya no quiere seguir en el club

En las últimas horas se disparó un conflicto entre Jean Montero, una de las figuras de la selección nacional, y su equipo. El Gran Canaria, club que milita en la Liga ACB, la primera división española, inició un reclamo público debido a que el escolta quisqueyano no se presentó a entrenar luego de la participación en el Mundial 2023. El jugador se ha declarado en rebeldía al sentirse poco valorado por la entidad claretiana en los dos años anteriores y se opone a regresar a la Isla. Después de que estuviera citado para que regresara el pasado sábado 9 de septiembre a la disciplina insular, el dominicano lleva seis días de retraso en su llamada y ya ha comunicado que "tiene voluntad de no continuar bajo la disciplina del club", según informó el propio club a través de un comunicado en la mañana del día 13. El nacido en Santo Domingo hace veinte años se radicó desde chico en España al ingresar a las filas de la cantera del Club Baloncesto Gran Canaria, con el que debutó en 2020 con apenas diecisiete años de edad. Si bien emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades de llegar a la NBA (disputó la Summer League con los Knicks en 2022), regresó bajo el ala de Gran Canaria pero cedido en el Betis Baloncesto. Con el Betis, Montero fue una de las revelaciones de la pasada Liga Endesa. El joven exterior de 1,88 promedió 13,9 puntos, 2,8 rebotes, 3,4 asistencias y 13 de valoración. Por eso mismo, fue convocado para la Selección que se preparaba para el Mundial 2023 en el que fue un factor importante en la clasificación en Mar del Plata. Tras su actuación en Filipinas, Montero debía volver a Gran Canaria, pero no lo hizo. A pesar de que en el club se han manifestado de manera activa que Montero está incluido dentro de los planes de la plantilla de esta temporada, el jugador en ningún momento ha manifestado su interés de volver al Gran Canaria. Más aún después de que la plantilla se reforzara con Sylven Landesberg para la posición de escolta y mantuviera a la pareja de bases Albicy y Bassas, impidiendo así que tuviera un rol acorde a lo demostrado en la última temporada. El salario que tiene Montero pactado con el Gran Canaria después de su última renegociación es el del mínimo estipulado por la ACB, fijado en 28.000 euros por temporada y por tanto percibe unos 3.000 al mes. Sin embargo, en las cláusulas que recoge el último contrato firmado el salario en caso de que Montero disputase esta temporada con el Granca se elevaría hasta los 90.000 euros, tres veces más de lo que tiene pactado hasta ahora. Pero no es solo cuestión monetaria el impedimento que ve Montero para regresar a la Isla. Ya el año pasado descartó la opción de comenzar la campaña porque no se sintió tampoco valorado por la dirección deportiva del club. De esta forma dejó de lado el interés económico e incluso estuvo negociando con el CB Clavijo de LEB Oro por un salario de 1.500 euros mensuales. En este momento, el jugador se encuentra en Santo Domingo descansando luego de la participación en Filipinas con el equipo nacional, a la espera que se destrabe su situación y pueda fichar por otro club. Entre los interesados, figuran Unicaja y el Anadolu Efes de Turquía, último campeón de la Euroliga. Lo que si es claro, es que Montero no regresará a Canarias.