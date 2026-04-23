¡El Rey dejó en ridículo a ESPN! LeBron James “entierra” los planes de retiro y pone a gozar a los Lakers ¿LeBron viejo? ¡Viejo es el viento y todavía sopla! Brian Windhorst, el hombre que más sabe de "The King", confesó que ya tenía listo el obituario deportivo de LeBron James tras su última lesión. Pero a sus 41 años, el astro de los Lakers le está haciendo comerse sus palabras a todo el mundo. Sin Luka Doncic y sin Austin Reaves, LeBron tiene a los Lakers 2-0 frente a Houston. ¿Es este hombre un extraterrestre o es que la medicina moderna hace milagros? ¡En RD ya sabemos que al Rey no se le tumba la corona tan fácil!

En el baloncesto, como en la vida, hay gente que se apresura a “velar al muerto” antes de que fallezca. Eso mismo le pasó a la cadena ESPN y a su periodista estrella, Brian Windhorst, quienes ya estaban preparando los reportajes especiales para el retiro de LeBron James. Pero señores, ¡recogan! Porque el Rey ha decidido que todavía le queda mucha “grasa” en el tanque.

El “secreto” de Windhorst: Ya tenían las reuniones de despedida

Windhorst admitió en el Dan Patrick Show que a finales de 2025, cuando LeBron regresó de un problema de ciática, se veía lento, pesado y, por primera vez, como un “anciano” en la duela. Fue tal el susto, que Windhorst se reunió con sus jefes para planificar el contenido de su jubilación.

“Parecía por primera vez un hombre viejo que no podía competir”, confesó Windhorst. “Le dije a mis jefes: ‘Saben, puede que necesitemos empezar a planear el contenido para su retiro'”.

¡Qué pelón! Mientras en los colmados de Santo Domingo la gente decía “LeBron está acabado”, el tipo estaba simplemente recargando las baterías para lo que viene.

Dominio total en los Playoffs 2026

Estamos en abril de 2026 y esos planes de retiro están cogiendo polvo en un archivo. Con los Lakers cortos de personal (sin el lesionado Luka Doncic y sin Austin Reaves), LeBron James ha tomado el mando absoluto. En los primeros dos juegos contra los Rockets de Houston, el Rey promedia 22 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, dándole una lección de veteranía a Kevin Durant y a unos Rockets que no saben qué hacer con él en el último cuarto.

¿Hay Rey para rato?

Para el fanático dominicano que se trasnocha viendo la NBA, lo de LeBron es una falta de respeto a la biología. A los 41 años, está cargando con una de las franquicias más pesadas del mundo en la etapa más dura del año.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Es LeBron James el atleta más increíble de la historia o simplemente estamos ante una liga que no tiene quién le ponga un freno a un “viejo” de 41 años? ¡Hagan sus apuestas, porque el Juego 3 en Houston promete ser una guerra y el Rey no piensa soltar el trono!