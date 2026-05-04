El socio ideal de Elly: Sal Stewart se consagra como la nueva pesadilla de la División Central Hay un nuevo "sheriff" en Cincinnati y tiene a la División Central de la Nacional de cabeza. Perfil del muchacho que está haciendo que nadie extrañe (por ahora) a los veteranos. Si pensabas que Elly De La Cruz era el único espectáculo en los Reds, prepárate para conocer al rookie que está robando titulares.

Con apenas 34 juegos disputados, el novato sensación de los Reds lidera a todos los rookies de Grandes Ligas en remolcadas y ya amenaza el trono de De La Cruz en poder. Cincinnati tiene una joya que está transformando al equipo en un contendiente real este 2026.

¡Cuidado con los Rojos! Con un récord de 20-14 y a solo dos juegos de los Cubs, Cincinnati ha dejado de ser una promesa para convertirse en una amenaza. Y gran parte de ese éxito tiene un nombre propio: Sal Stewart. El infielder de 22 años ha dado el salto al “Big Show” sin que le tiemblen las piernas, confirmando por qué era el tercer mejor prospecto de la organización.

Números de “All-Star” para un novato

Lo de Stewart no es solo una buena racha; es un dominio estadístico que lo tiene en la cima de la clase de novatos de la MLB en 2026:

Líder en remolcadas: Con 29 RBIs , nadie ha traído más carreras al plato entre los debutantes.

Poder y velocidad: Suma 9 cuadrangulares (3ero entre rookies) y 7 bases robadas (empatado en el 1er lugar), demostrando que es una amenaza integral.

El escudero de Elly: Actualmente lidera al equipo en remolcadas y solo está por detrás de Elly De La Cruz en jonrones, formando una dupla joven que mete miedo.

El “comodín” de Terry Francona

Más allá de su madero, Stewart se ha ganado la confianza del veterano manager Terry Francona gracias a su guante. Aunque su posición natural es la primera base, este año ya ha defendido con solvencia la segunda y la tercera base, dándole a los Reds una flexibilidad defensiva envidiable.

¿Podrá mantener el ritmo?

En las menores, Stewart dejó números de videojuego (.289, 40 HR y 202 RBIs), y aunque ahora atraviesa un pequeño bache en su promedio (.252), su capacidad para producir en momentos “apretaos” es lo que mantiene a Cincinnati peleando la cima. Si Stewart logra sostener este nivel los 162 juegos, el premio al Novato del Año podría tener ya su nombre grabado.

¿Ustedes creen que Sal Stewart tiene el mambo suficiente para quitarle el protagonismo a Elly De La Cruz este año? ¿Es esta la mejor camada de novatos que han tenido los Reds en décadas?