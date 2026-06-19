Tras quebrar una sequía de 53 años sin campeonatos, los New York Knicks aplastaron todos los récords de ventas de Fanatics y de las tiendas oficiales de la NBA, duplicando las marcas registradas por los Lakers de LeBron James en 2020.
La histórica conquista del anillo de la NBA por parte de los New York Knicks, tras derrotar 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales, ha desatado una auténtica locura comercial en la ‘Gran Manzana’. La fiebre por celebrar el primer título de la franquicia desde 1973 ha catapultado la venta de productos oficiales y conmemorativos a niveles nunca antes vistos en la historia de la industria deportiva de los Estados Unidos.
Según los reportes de Fanatics, la plataforma de comercio electrónico de ropa deportiva más grande del mundo, la organización registró su récord histórico absoluto de ventas de un equipo campeón en sus primeras 24 horas. Con este hito, los Knicks superaron la marca que habían establecido los Philadelphia Eagles tras conquistar el Super Bowl LIX ante los Kansas City Chiefs, y se perfilan para destronar el récord global de ventas que ostentan los Chicago Cubs de las Grandes Ligas desde su coronación en 2016.
La magnitud del fenómeno se refleja en la intensidad de la demanda digital: inmediatamente después del pitido final en el Madison Square Garden, Fanatics llegó a procesar más de 8,000 pedidos por minuto, desplegando un catálogo de más de 300 artículos personalizados del campeonato. La oferta abarca desde las tradicionales camisetas con el lema “El verano de los Knicks” por 42 dólares, hasta artículos de lujo exclusivos como chaquetas de cuero confeccionadas con cristales de Swarovski valoradas en 10,000 dólares.
Audiencias de época y el Madison Square Garden en el centro del mundo
El impacto económico corre en paralelo con unas métricas de audiencia televisiva que transportan a la liga a su época dorada. Las Finales de 2026 promediaron 20.6 millones de espectadores a través de las cadenas ABC y ESPN, consolidándose como la serie por el campeonato más vista en la televisión estadounidense desde que Michael Jordan ganara su último anillo con los Chicago Bulls en 1998.
El quinto y definitivo encuentro de la serie —donde se consumó la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA tras dejar en el camino al pívot francés Victor Wembanyama— alcanzó un promedio de 24.5 millones de televidentes, registrando picos máximos de 33 millones de usuarios conectados en directo y acumulando más de 5,000 millones de reproducciones en plataformas digitales de video.
De las gradas de las celebridades al Metro de Nueva York
La tendencia comenzó a gestarse desde las primeras rondas de la postemporada, impulsada por una racha de 13 victorias consecutivas y el mejor diferencial de puntos en la historia de los playoffs. Las camisetas conmemorativas que la gerencia neoyorquina obsequiaba a los aficionados en los asientos del Madison Square Garden —ante la mirada de celebridades presentes en primera fila como Donald Trump y Taylor Swift— encendieron una mecha que rápidamente se trasladó a los vagones del metro y a las calles de la ciudad.
El fenómeno ha dinamizado tanto el comercio formal como la economía de nicho en la urbe neoyorquina:
Mercado Ambulante: Cientos de vendedores callejeros e informales multiplicaron sus inventarios con gorras, camisetas y collares temáticos a precios accesibles.
Tiendas Retro: Los comercios de ropa vintage e histórica registraron un repunte masivo en la venta de indumentaria réplica de las Finales de los años 90 y de las plantillas campeonas de la década de 1970, con piezas de colección cuyos valores oscilan entre los 200 y los 300 dólares.
La icónica combinación de los colores azul y naranja ha tomado por completo cada rincón de Nueva York, consolidando este campeonato como un hito cultural y comercial que redefine los estándares financieros para las franquicias de la NBA de cara al futuro.