Con 41 puntos y 24 rebotes en 49 minutos de doble tiempo extra, Wembanyama respaldó cada palabra con acción. Los Spurs ganaron el Juego 1 122-115 pero Oklahoma City empató en el Juego 2. La serie va a San Antonio para el Juego 3 el viernes.
Victor Wembanyama no vino al Paycom Center a ser educado. El francés de los Spurs de San Antonio llegó al Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste con 41 puntos, 24 rebotes y — según reveló LegendZ en X — un arsenal de trash talk que dejó claro exactamente lo que piensa de sus rivales.
Los Spurs ganaron 122-115 en doble tiempo extra. Y Wembanyama respaldó cada palabra con acción.
Los tres momentos que definieron la noche
Momento 1: “Lil boy”
En el segundo cuarto, Wembanyama ejecutó un mate sobre Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren simultáneamente. Inmediatamente después del aro, se giró hacia el doble MVP y le dijo directamente:
“Lil boy.”
Dos palabras. Sin adornos. El mensaje era claro.
Momento 2: “I’m number 1”
En el tiempo extra, Wembanyama conectó un triple desde cerca del logo del centro de la cancha — un lanzamiento que generó comparaciones inmediatas con los triples icónicos de Stephen Curry en su época de dominio con los Warriors.
Después del tiro, Wembanyama gritó:
“I’m number 1.”
Un triple desde el logo en tiempo extra de las Finales de Conferencia. Y después de eso, declararse el mejor del mundo. Solo Wemby.
Momento 3: “This is my sh*t”
En el doble tiempo extra, con el partido en la balanza, Wembanyama volvió a machacar sobre Holmgren con otro mate poderoso. Y mientras la multitud explotaba, el francés gritó:
“This is my sht, this is my sht!”
Los números que respaldan el trash talk
Wembanyama no solo habló — actuó. Su actuación en el Juego 1 fue una de las más dominantes en la historia reciente de los playoffs:
| Estadística | Valor ||
| Puntos | 41 |
| Rebotes | 24 |
| Asistencias | 3 |
| Tapones | 3 |
| Robos | 1 |
| Tiros de campo | 14-25 |
| Tiros libres | 12-13 |
| Minutos | 49 |
La reacción al MVP de SGA
Antes del Juego 1, Gilgeous-Alexander recibió oficialmente su segundo MVP consecutivo en una ceremonia previa al partido. Wembanyama fue preguntado al respecto en la conferencia de prensa posterior — y su respuesta fue tan reveladora como su trash talk:
“Siento que todavía me queda mucho por aprender. Quiero ganar ese trofeo muchas veces en mi carrera.”
No felicitó a SGA. No habló de él. Habló de sí mismo — y de cuántos MVPs quiere ganar. El mensaje implícito era imposible de ignorar.
El Juego 2: Oklahoma City responde
Los Thunder no se quedaron callados. El miércoles por la noche, OKC venció a San Antonio 122-113 para empatar la serie 1-1. Holmgren y Gilgeous-Alexander lideraron la respuesta.
Wembanyama terminó el Juego 2 con 21 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones — números sólidos, pero sin el dominio absoluto del Juego 1.
El Juego 3: San Antonio, el viernes
La serie se traslada al Frost Bank Center de San Antonio para el Juego 3 — este viernes a las 5:30 PM PT por NBC y Peacock. Los Spurs buscarán tomar ventaja 2-1 en casa — con Wembanyama listo para demostrar que el trash talk del Juego 1 no fue un accidente.