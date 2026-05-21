Con 41 puntos y 24 rebotes en 49 minutos de doble tiempo extra, Wembanyama respaldó cada palabra con acción. Los Spurs ganaron el Juego 1 122-115 pero Oklahoma City empató en el Juego 2. La serie va a San Antonio para el Juego 3 el viernes.

Victor Wembanyama no vino al Paycom Center a ser educado. El francés de los Spurs de San Antonio llegó al Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste con 41 puntos, 24 rebotes y — según reveló LegendZ en X — un arsenal de trash talk que dejó claro exactamente lo que piensa de sus rivales.

Los Spurs ganaron 122-115 en doble tiempo extra. Y Wembanyama respaldó cada palabra con acción.

Los tres momentos que definieron la noche

Momento 1: “Lil boy”

En el segundo cuarto, Wembanyama ejecutó un mate sobre Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren simultáneamente. Inmediatamente después del aro, se giró hacia el doble MVP y le dijo directamente:

“Lil boy.”

Dos palabras. Sin adornos. El mensaje era claro.

Momento 2: “I’m number 1”

En el tiempo extra, Wembanyama conectó un triple desde cerca del logo del centro de la cancha — un lanzamiento que generó comparaciones inmediatas con los triples icónicos de Stephen Curry en su época de dominio con los Warriors.

Después del tiro, Wembanyama gritó:

“I’m number 1.”

Un triple desde el logo en tiempo extra de las Finales de Conferencia. Y después de eso, declararse el mejor del mundo. Solo Wemby.

Momento 3: “This is my sh*t”

En el doble tiempo extra, con el partido en la balanza, Wembanyama volvió a machacar sobre Holmgren con otro mate poderoso. Y mientras la multitud explotaba, el francés gritó:

“This is my sht, this is my sht!”

Los números que respaldan el trash talk

Wembanyama no solo habló — actuó. Su actuación en el Juego 1 fue una de las más dominantes en la historia reciente de los playoffs:

| Estadística | Valor ||

| Puntos | 41 |

| Rebotes | 24 |

| Asistencias | 3 |

| Tapones | 3 |

| Robos | 1 |

| Tiros de campo | 14-25 |

| Tiros libres | 12-13 |

| Minutos | 49 |

La reacción al MVP de SGA

Antes del Juego 1, Gilgeous-Alexander recibió oficialmente su segundo MVP consecutivo en una ceremonia previa al partido. Wembanyama fue preguntado al respecto en la conferencia de prensa posterior — y su respuesta fue tan reveladora como su trash talk:

“Siento que todavía me queda mucho por aprender. Quiero ganar ese trofeo muchas veces en mi carrera.”

No felicitó a SGA. No habló de él. Habló de sí mismo — y de cuántos MVPs quiere ganar. El mensaje implícito era imposible de ignorar.

El Juego 2: Oklahoma City responde

Los Thunder no se quedaron callados. El miércoles por la noche, OKC venció a San Antonio 122-113 para empatar la serie 1-1. Holmgren y Gilgeous-Alexander lideraron la respuesta.

Wembanyama terminó el Juego 2 con 21 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones — números sólidos, pero sin el dominio absoluto del Juego 1.

El Juego 3: San Antonio, el viernes

La serie se traslada al Frost Bank Center de San Antonio para el Juego 3 — este viernes a las 5:30 PM PT por NBC y Peacock. Los Spurs buscarán tomar ventaja 2-1 en casa — con Wembanyama listo para demostrar que el trash talk del Juego 1 no fue un accidente.