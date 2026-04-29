¡Embiid asalta el Garden! Joel revela la clave para forzar un Juego 7 ante los Celtics Con el agua al cuello y el orgullo herido, los 76ers dieron el golpe de gracia en Boston para estirar la serie. Joel Embiid, operando a un nivel de MVP apenas días después de una cirugía, ya tiene trazado el mapa para la remontada épica. ¿Podrán los Sixers romper la maldición en casa y obligar a un Juego 7 en territorio enemigo? La receta es clara: defensa de hierro y cero piedad.

Los 76ers de Filadelfia acaban de silenciar a todo el estado de Massachusetts. En una noche donde los daban por muertos, el conjunto de la Ciudad del Amor Fraternal se impuso 113-97 a los Celtics de Boston, recortando la distancia en la serie (3-2) y mandando el pleito de vuelta a casa para un Juego 6 que promete ser un hervidero.

La gran figura, como no podía ser de otra forma, fue Joel Embiid. Apenas en su segundo partido tras recuperarse de una cirugía de apendicectomía, el camerunés demostró que su voluntad es de acero.

La “fórmula mágica” de Embiid

Tras el partido, Embiid no se anduvo con rodeos sobre cómo planean forzar un definitivo Juego 7 en Boston. Para él, todo se reduce a una palabra: Disciplina.

“No tenemos otra opción. Hay que hacer lo mismo que hicimos esta noche”, sentenció el centro. “Ellos solo tiraron 39 triples hoy; van a querer tirar mucho más en el próximo juego, así que tenemos que seguir defendiendo la línea de tres. Creo que hoy hicimos un gran trabajo evitando las ayudas innecesarias, marcando hombre a hombre y limitándolos a tiros de dos puntos”.

Un monstruo que ignora el dolor

Lo de Embiid en este Juego 5 fue una clase magistral de eficiencia y liderazgo:

Puntos: Líder del encuentro con 33 unidades .

Precisión: 12 de 23 en tiros de campo.

Visión: Repartió 8 asistencias , castigando a Boston cada vez que intentaron enviarle doble marca.

Defensa: Su sola presencia en la pintura fue el factor X para que los Celtics solo pudieran anotar 11 puntos en todo el cuarto periodo.

El reto de la localía

A pesar de la euforia, Filadelfia tiene un fantasma que enfrentar: han perdido los dos juegos que han disputado en su casa durante esta serie. Para Embiid, el mensaje es claro: “Vamos a necesitar que todo el mundo aparezca para poder regresar a Boston”.

El Juego 6 se disputará este jueves en el Wells Fargo Center. Si los Sixers logran defender su patio por primera vez en estos Playoffs 2026, el mundo del baloncesto será testigo de un Juego 7 que, hace 48 horas, parecía una utopía.

¿Cree usted que los 76ers finalmente aprendieron a defender a los Celtics o Boston simplemente tuvo una mala noche que no se repetirá en Filadelfia?